«الفرسان» يلجأ إلى «المبادرة» لوضع «الراقــي» تحت الضغـط!

وليد فاروق (دبي)

يختتم الأهلي تدريباته اليوم، على ملاعب مجمع ند الشبا، استعداداً للمواجهة المرتقبة مع أهلي جدة السعودي، ضمن إياب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، والمقررة في الساعة الحادية عشرة مساء غدٍ على استاد راشد. وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1 في جدة، مما يعني أن «الفرسان» يكفيه التعادل من دون أهداف ليكون بين «الثمانية الكبار».

وأدى «الفرسان» أول مران له في شهر رمضان الكريم مساء أمس، عقب الإفطار على ملعبه في توقيت إقامة المباراة، وحرص الجهاز الفني، بقيادة الروماني أولاريو كوزمين، على تعديل مواعيد التدريب، لتتناسب مع إقامة المباراة في رمضان، وبعدما وافق الاتحاد الآسيوي على تعديل الموعد إلى الحادية عشرة مساءً، بدلاً من الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وخلال التدريبات التي خاضها «الأحمر» خلال الأيام الماضية، ومنذ العودة من السعودية، عقب خوض مباراة الذهاب، وضح تركيز كوزمين على علاج أخطاء المهاجمين المتمثلة في إهدار الفرص أمام مرمى المنافس، والتي وضحت في أكثر من فرصة في مباراة الذهاب وكلفت الفريق الخروج بنتيجة التعادل، رغم إمكانية الفوز، وذلك لرغبة الجهاز الفني في نيل المبادرة التهديفية خلال المباراة المرتقبة، وتصدير العبء النفسي، والضغط للفريق الضيف، ومن ثم استغلال الأخطاء التي تتاح نتيجة اندفاع أهلي جدة في محاولة للتعويض.

ويعتمد كوزمين على جاهزية معظم لاعبيه، ورغبة كل منهم في تقديم أفضل ما عنده في آخر مباريات الفريق في الموسم، وفي الوقت نفسه تعتبر حاسمة في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وسيكون الحمل الأكبر على لاعبي الوسط في السيطرة على مجريات اللقاء.