باوزا يستبعد 7 لاعبين من القائمة قبل معسكر ماليزيا

معتز الشامي (دبي)

يواصل منتخبنا الوطني تدريباته مساء اليوم، على ملعب ذياب عوانة باتحاد الكرة، قبل 24 ساعة من التجمع الرسمي غداً، استعداداً للسفر إلى ماليزيا، في بداية يونيو المقبل، لبدء معسكر الإعداد الخارجي في كوالالمبور، وخوض «ودية دولية» أمام لبنان 6 يونيو، قبل مواجهة تايلاند 13 يونيو، ضمن التصفيات الآسيوية، المؤهلة إلى كأس العالم «موسكو 2018»، ويملك منتخبنا 9 نقاط، حل بهما في الترتيب الرابع بالمجموعة الثانية التي يتصدرها «الأخضر» السعودي بـ 16 نقطة، واليابان ثانياً بالرصيد نفسه، وأستراليا ثالثاً بـ 13 نقطة، ويحتاج منتخبنا إلى الفوز أمام تايلاند والعراق والسعودية، على أمل تعثر أستراليا أمام السعودية واليابان، بما يسمح لـ «الأبيض» بالعودة مجدداً إلى دائرة المنافسة على نيل البطاقة الثالثة عن المجموعة على أقل تقدير، والتي تؤهل لملحق آسيوي أمام ثالث المجموعة الأولى، يتأهل الفائز منه لمواجهة منتخب من «الكونكاكاف»، على المقعد المؤهل إلى كأس العالم.

ويتوقع أن يتوافد عدد من المنضمين إلى قائمة المنتخب اليوم وغداً، بينما يلتحق لاعبو العين والأهلي صباح بعد غدٍ، عقب الانتهاء من إياب دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا، وكان الأرجنتيني باوزا أصر على بدء تجمع تعارفي داخلي بأي عدد من الأسماء التي سبق وأعلن عنها في قائمة تضم 30 لاعباً وهم: علي مبخوت، محمد فوزي، خلفان مبارك، فارس جمعة، خالد السناني «الجزيرة»، حسن إبراهيم، محمد مرزوق «الشباب»، طارق أحمد، سالم صالح، محمود خميس «النصر»، حمدان الكمالي، إسماعيل مطر، خالد باوزير، محمد العكبري، طارق أحمد الخديم «الوحدة»، عبد العزيز هيكل، عبد العزيز صنقور، وليد عباس، خميس إسماعيل، حبيب الفردان، إسماعيل الحمادي، أحمد خليل، ماجد ناصر «الأهلي»، أحمد برمان، مهند العنزي، عمر عبد الرحمن، خالد عيسى، محمد أحمد، إسماعيل أحمد «العين»، عادل الحوسني «الشارقة»، وكان راشد علي حارس الوحدة ضمن الأسماء المختارة، إلا أنه اعتذر عن عدم الحضور لأسباب خاصة، ما دفع مدرب الحراس لضم خالد السناني حارس الجزيرة، وعادل الحوسني حارس الشارقة.

وينتظر أن يستبعد الجهاز الفني للمنتخب 7 لاعبين على أقصى تقدير من القائمة، التي تضم 4 حراس حالياً، ويتوقع أن يرحل السناني ليبقى الحوسني حارساً ثالثاً، بينما يتوقع أن يتم استبعاد عدد من الأسماء الجديدة التي تم ضمها، بناء على إصرار المدرب للتركيز في التدريب بالمعسكر الخارجي مع القائمة الأساسية لـ «الأبيض» المكونة من 23 لاعباً، على أن يغادر منتخبنا في الأول من يونيو المقبل بقائمته الرسمية التي تشارك في المباراة الودية أمام لبنان، وربما يلجأ باوزا إلى إبقاء لاعب أو اثنين إضافيين على القائمة، ليسافر المنتخب بـ 24 لاعباً.

قال عبيد هبيطة مدير المنتخب: «الأبيض» يمر الآن بمرحلة جديدة، الجميع يعتبرها مليئة بالتحدي والإصرار، رغبة في استعادة الثقة، والعودة إلى سكة الانتصارات، على أمل تصحيح المسار، والتمسك بأمل المنافسة على مركز متقدم بالمجموعة، وانتظار نتائج الآخرين، والمرحلة المقبلة مليئة بالتحدي، سواء على المستوى الشخصي أو العام، وكل لاعب بالمنتخب لديه الشعور نفسه، وهناك تحدٍ لدى الجميع وإصرار على ضرورة عبور تلك المرحلة، وبعد مباراة تايلاند سيكون أمام المدرب الوقت الكافي لوضع برنامج شامل لباقي المشوار والمستقبل أيضاً.

وعن قائمة المنتخب، وكيفية ضم تلك الأسماء، في ظل عدم مشاهدة باوزا للاعبين، قال: المدرب لم يشاهد جميع المباريات باستثناء نهائي الكأس، ومباراة التتويج للجزيرة، واختار بنفسه طارق الخديم وراشد علي من الوحدة، بالإضافة إلى باقي اللاعبين الذين سبق ضمهم لقائمة المنتخب في آخر مباراتين. وأضاف: المدرب طلب 4 حراس في فترة الإعداد للمفاضلة بينهم، نظراً لغياب علي خصيف بسبب العملية الجراحية، فضلاً عن اعتذار راشد علي لظروف زواجه، كما اعتذر إسماعيل أحمد عن الانضمام للمنتخب لأسباب معينة، والأمر في يد لجنة المنتخبات.

وبشأن عدم وجود خصيف في التشكيلة، قال: غياب حارس لن يؤثر، وتواصلت شخصياً مع خصيف، واللاعب سيحضر للشد من أزر زملائه، والثقة كبيرة في باقي الحراس، كما أن المدرب سيعلن عن رحيل ما يصل إلى 7 لاعبين من التشكيلة قبل السفر إلى ماليزيا، وحتى الآن لم ندخل تجمعاً رسمياً، بل هو تعارف، بينما التجمع الرسمي يبدأ غداً، وأراد المدرب استغلال الوقت ودعوة اللاعبين الموجودون داخل الدولة، للتعرف عليهم عن قرب، وهو سعيد بسرعة الاستجابة، ووجدنا حرصاً من باقي اللاعبين على التواصل معنا، وتقديم موعد وصولهم إلى الدولة.