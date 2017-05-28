«الصناعة» التونسي يحذر من رفع الفائدة

تونس (رويترز)

قال الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إن رفع سعر الفائدة مرتين في شهر واحد ينطوي على مخاطر حقيقية على المؤسسة وستكون له تداعيات سلبية على قدرتها التنافسية. وكان البنك المركزي التونسي رفع سعر الفائدة الرئيسي من 4.75% إلى خمسة بالمئة يوم الأربعاء في ثاني زيادة خلال شهر مع سعي البنك لوقف هبوط الدينار الذي نزل إلى مستويات تاريخية أمام اليورو والدولار وارتفاع نسبة التضخم السنوي.

كما رفع المركزي التونسي سعر الفائدة إلى 4.75 % من 4.25 % في 26 أبريل الماضي.

وأعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن «استغرابه وتفاجئه الشديد للقرار خاصة أن هذا الإجراء جاء بعد ظهور بوادر انتعاشة اقتصادية ومؤشرات إيجابية في نسبة النمو وقد يؤثر سلبيا على المنحى.

وأكد بيان منظمة الأعراف التونسي أن «القرار ينطوي على مخاطر حقيقية بالنسبة للمؤسسة وستكون له تداعيات سلبية على تنافسيتها ويمثل رسالة سلبية للمستثمرين لأنه سيزيد في كلفة الاستثمار».