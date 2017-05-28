  • الأحد 02 رمضان 1438هـ - 28 مايو 2017م

توقعوا تخفيضات أكبر ومدة أطول

تجار النفط يدفعون الأسعار للهبوط عقب تمديد اتفاق «أوبك»

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تاريخ النشر: الأحد 28 مايو 2017

فيينا (رويترز)

مع اختتام منظمة «أوبك» لأحدث اجتماعاتها في فيينا مساء الخميس الماضي، هنأ الوزراء بعضهم بعضاً على روح الوئام والوفاق النادرة التي سادت المنظمة. فما من شك أن المحادثات شكلت نجاحاً. لكن بعد مرور ساعتين، أخذ مندوب مخضرم لدى «أوبك» ينظر بيأس في الأرقام السلبية الوامضة على هاتفه الذكي، والتي تظهر هبوط الخام نحو خمسة في المئة إلى 51 دولاراً للبرميل. وقال: «إنها كارثة».

سعت «أوبك» حثيثاً في السنوات الأخيرة لتحسين التواصل كي تضمن توصيل الرسالة الصحيحة للأسواق المالية، لكن تجربة الخميس أظهرت أن المنظمة التي تضم 14 عضواً وحلفاءها غير الأعضاء ما زال أمامهم شوط طويل. ويقول محللون بقطاع النفط إن المشكلة ليست فيما تم توصيله، بل فيما تم التعهد به سلفاً على ما يبدو.

واتفقت «أوبك» الخميس مع منتجين من خارج المنظمة، من بينهم روسيا، على تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية لتسعة أشهر، بما يزيد على فترة التمديد المقترحة في البداية والبالغة ستة أشهر. لكن توقعات السوق ارتفعت كثيراً، بسبب تلميحات من المنظمة بأنها قد تعمق تخفيضات المعروض وتمددها لفترة تصل إلى 12 شهراً وتقلص الصادرات، وتبلغ السوق بالضبط كيف ستنهي تخفيضات الإمدادات في 2018.

وقالت أمريتا سين، من إنرجي اسبكتس للاستشارات، لرويترز في فيينا: «أوبك بالغت في تسويق قيمة الاجتماع للسوق في وقت مبكر للغاية». واشتدت خيبة الأمل من رد فعل السوق في ضوء وجهة نظر «أوبك» التي رأت أن الاجتماع سار على خير ما يرام.

وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، لرويترز فيما بعد، «أنا في «أوبك» منذ ما يقرب من 20 عاماً. إنها المرة الأولى التي أشهد فيها امتثالاً بنسبة مئة في المئة (بالتخفيضات) من «أوبك» وما يقرب من مئة بالمئة من غير الأعضاء». وقالت روسيا إن تعاونها في قطاع الطاقة مع الرياض سيستمر في المستقبل. وقالت «أوبك» في بيانها إنها قد تمدد التخفيضات مجدداً أو تعمقها. وفي المعتاد، كل هذا كان أكثر من كافٍ لإطلاق موجة ارتفاع في السوق. وقال زنغنه: «هذا غريب. لا أدري لماذا انهار السوق». ... المزيد
     
 

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