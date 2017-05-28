غرفة الشارقة تطلق فعاليات «رمضان 2017»

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت غرفة تجارة وصناعة الشارقة فعاليات مهرجان «رمضان الشارقة» الذي تنظمه سنوياً منذ 28 عاماً مع بداية الشهر الفضيل في كل مناطق ومدن الإمارة، بالتعاون مع عدد من الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية المحلية.

وتقام فعاليات المهرجان الذي يمتد حتى آخر أيام عيد الفطر السعيد، بدعم ومساندة من إدارات مراكز التسوق والأسواق المركزية والمحال التجارية المتخصصة في الإمارة، التي تطرح تخفيضات تصل نسبتها إلى نحو 75% طوال أيام المهرجان.

وبهذه المناسبة، أكد عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة أن أهمية مهرجان رمضان الشارقة تتمثل في أنه محطة سنوية للترويج للإمارة كوجهة سياحية مميزة، وبالتالي إبراز مكانة الشارقة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية. وأفاد أن الهدفين الأبرزين للمهرجان هما إنعاش قطاع تجارة التجزئة والإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي للشارقة، وتنشيط قطاع السياحة في الإمارة سواء من داخل الدولة أو من خارجها وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي وزيادة إشغال الفنادق وإنعاش قطاع الضيافة.

وقال العويس إن «رمضان الشارقة» أصبح من النشاطات الأساسية الأصيلة والمتجددة على أجندة الأحداث والفعاليات التي تنظمها الغرفة سنوياً بالتعاون مع شركائها، والتي تهدف إلى تحفيز الحركة الاقتصادية في الإمارة ودعم مجتمع الأعمال وتشجيع رواد الأعمال على دخول الأسواق وعرض منتجاتهم، بموازاة مجموعة من النشاطات الدينية والثقافية التي تحاكي الجانب الروحاني للشهر الفضيل.

وأضاف العويس أن المهرجان في دورته الـ28 يركز على نوعية الفعاليات وتنوعها أكثر من عددها بما يساهم في تنشيط قطاع تجارة التجزئة والقطاعات الأخرى المرتبطة به، معرباً عن شكر الغرفة لكافة الأجهزة الحكومية والخاصة المشاركة في دعم المهرجان انطلاقاً من الحرص المشترك على تعزيز مكانة الشارقة كوجهة رائدة للحياة وللتسوق في ظل توفر عدد كبير من الأسواق والتجمعات التجارية والوجهات السياحية المتميزة في الإمارة.

وأكد العويس أن المهرجان بات حدثاً دينياً وثقافياً واقتصادياً ينتظره سكان الشارقة وزوارها بشوق ولهفة للاستمتاع بأجواء الشهر الفضيل في الإمارة التي اختيرت قبل سنوات عاصمة للثقافة الإسلامية، معتبراً أن هذه الصفة لم ولن تفارق الشارقة لأنها جزء أصيل من تاريخها وتراثها وواقعها كمدينة نموذجية للحياة الهانئة ووجهة مثالية للأعمال باعثة على الإلهام.

وأشار العويس إلى أن كل العروض التي سيقدمها التجار على درجة عالية من الموثوقية إذ تقام تحت إشراف اللجنة التنظيمية العليا للمهرجان، وتهدف لخدمة كافة قطاعات المجتمع وشرائحه إضافة إلى تنشيط الحركة الاقتصادية والتسويقية والسياحية في الشارقة خلال هذه الفترة المتميزة من العام التي تشهد إقبالا كبيرا من الزوار والسياح للاستفادة من العروض والتخفيضات الكبيرة على مختلف المنتجات والتي تصل إلى نحو 75%.