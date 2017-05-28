32% زيادة في «النقد» لدى 10 بنوك وطنية خلال الربع الأول

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أظهرت البيانات المالية للربع الأول من العام الحالي لـ10 بنوك وطنية مختارة إن رصيد النقد وما يعادله (الذي يشمل أرصدة البنوك الوطنية لدى البنوك المركزية وصافي الودائع والأرصدة المستحقة من البنوك الأخرى خلال فترة 3 أشهر) لدى البنوك العشرة حتى نهاية مارس 2017، ارتفع بنحو 32% خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي بزيادة قدرها 55 مليار درهم، ليبلغ 227 مليار درهم مقارنة مع 171 مليار درهم بنهاية 2016. ويعتبر معدل النمو أحد أسرع معدلات النمو في هذا البند خلال عدة سنوات. وأظهرت التقارير المالية للبنوك الوطنية العشرة حتى نهاية الربع الأول التي رصدتها «الاتحاد» أن رصيد النقد وما يعادله ارتفع إلى 132 مليار درهم لدى بنك أبوظبي الأول مقارنة مع 77 مليار درهم بنهاية 2016 بنمو تجاوزت نسبته 71% بزيادة 55 مليار درهم خلال الفترة (حاصل جمع النقد وما يعادله لدى بنك أبوظبي الوطني الذي ارتفع الرصيد لديه إلى 116 مليار درهم بنهاية مارس 2017 مقارنة مع 64 مليار درهم بنهاية 2016، مع رصيد النقد وما يعادله لدى بنك الخليج الأول قبل بدء تنفيذ عملية الاندماج الذي بلغ رصيده 16 مليار درهم بنهاية الربع الأول مقارنة مع 13 مليار درهم بنهاية العام الماضي)، ليستحوذ بذلك البنك المدمج الجديد على 58% من إجمالي رصيد النقد وما يعادله لدى البنوك العشرة خلال الفترة.

وجاء بنك أبوظبي التجاري برصيد بلغت قيمته 27 مليار درهم تقريبا، بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 25.5 مليار درهم بنهاية 2016، تلاه بنك دبي الإسلامي الذي ارتفع رصيده إلى 26 مليار درهم تقريبا مقارنة مع 21 مليار درهم خلال نفس الفترة.

وسجل رصيد النقد وما يعادله أيضا ارتفاعا لدى بنك المشرق إلى 18.5 مليار درهم بنهاية مارس 2017 مقارنة مع 16.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016، كما ارتفع رصيد بنك دبي التجاري إلى 6.04 مليار درهم مقارنة مع 5.6 مليار درهم بنفس فترة المقارنة.

واستمرت عدة بنوك وطنية أخرى بالاحتفاظ بمستويات جيدة من النقد وما يعادله رغم انخفاض رصيده في حساباتها خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث تراجع رصيد هذا البند لدى بنك الاتحاد الوطني إلى 4 مليارات درهم بنهاية مارس 2017 مقارنة مع رصيد كان يبلغ 8.6 مليار درهم بنهاية العام 2016، كما تراجع الرصيد لد مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 5.4 مليار درهم مقارنة مع 8.1 مليار درهم خلال نفس فترة المقارنة.

وانخفض الرصيد أيضا لدى بنك الفجيرة الوطني بشكل طفيف إلى 5.5 مليار درهم تقريبا مقارنة مع 5.9 مليار درهم بنهاية 2016، وتراجع رصيد بنك رأس الخيمة الوطني إلى 1.5 مليار درهم بنهاية مارس 2017 مقارنة مع 2.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016.