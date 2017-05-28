دور نمط الحياة الإسلامي والشباب في الاقتصاد الإسلامي

عبدالله محمد العور*

ساد لفترات طويلة تعريف شبه مجزوء لمهمة ووظيفة الاقتصاد.. وهو التعريف الذي اقتصر على إبراز دوره في إنتاج السلع والخدمات للجمهور.. إلى أن جاء الاقتصادي الإنجليزي جون مينارد كينز وقال إن الاستهلاك يشكل الجزء الحيوي الأهم في منظومة وشبكة العلاقات الاقتصادية، واعتبر أن الاستهلاك أيضاً محفز للإنتاج والصناعة وتطوير كل الآليات المرتبطة به من نقل وتوريد وتسويق. لا شك في أن كينز أضاف الكثير من المفاهيم على نظريات العرض والطلب، خاصةً في مرحلة ما بعد أزمة الركود الكبير التي شهدها العالم في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وهي حالة تشبه حالة المخاض الذي يمر به الاقتصاد العالمي اليوم مع اختلاف المسببات التاريخية.

إن أنماط الحياة وما تشمله من أطعمة وملابس وتعليم وصحة وترفيه كانت ولا تزال أحد أهم محركات الطلب والنمو في الأسواق. وإذا كانت هذه الأنماط قادرة على أن تجمع ضمن إطارها كتلة بشرية كبيرة، كما هو الحال في نمط الحياة الإسلامي، فهذا يعني أننا أمام فرص كبيرة واعدة، تشترط لاستثمارها أن نوازن بين قوة العرض والقدرة على الطلب. بمفهوم آخر، علينا أن نناقش كيفية رفع القدرات الشرائية للجمهور المستهدف، ليكون الحديث عن رفع مستويات العرض منطقياً وقريباً من واقع الأسواق وتحدياتها الراهنة.

لقد بلغ عدد المسلمين في العام العام 2016، قرابة 1.62 مليار نسمة، وهي نسبة تفوق 23% من سكان العالم... وهم منتشرون في كل الدول والقارات، مما يجعل من الاستثمار في أنماط الحياة الإسلامية أمراً سهلاً على المستثمرين من كل الدول، إذ ليس في الضرورة أن تشحن المنتجات للبلدان الإسلامية، فالمسلمون موجودون في كل مكان... كما أن غالبية المسلمين تلتزم أنماط حياة شرعية تحدد لهم نوعاً معيناً من الأكل واللبس والترفيه والتثقيف، والخدمات الصحية والتعليمية والمصرفية، وهذا يعني ثبات سمة الاستهلاك وعدم تعرضها للتبدل الموسمي، وإن كانت تفرض التطوير المستمر للمنتجات إلا أنها تشترط في الوقت ذاته الإبقاء على الأسس الشرعية للمنتج. وإذا استعرضنا طبيعة الأسواق التي تحددها كتل بشرية معينة، سنلاحظ تفوق السوق الإسلامي في كونه يعزز الطلب على منتجات متشابهة مهما اختلف المكان أو الزمان.

لقد توقعت دراسة حديثة نشرتها وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا)، أن حجم السوق الاستهلاكية للمنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، سيرتفع من تريليوني دولار حالياً ليبلغ 6 تريليونات دولار عام 2020، و10 تريليونات عام 2030.