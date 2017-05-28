«جلف ريليتد» تستثمر6 مليارات درهم في عقارات أبوظبي

سيد الحجار (أبوظبي)

تصل استثمارات شركة «جلف ريليتد»، ذراع التطوير العقاري لـ «جلف كابيتال»، إلى نحو 7 مليارات درهم، بواقع 6 مليارات درهم قيمة مشاريع الشركة في القطاع العقاري في أبوظبي، ونحو مليار درهم في المملكة العربية السعودية، حسب الدكتور كريم الصلح المدير التنفيذي المشارك في الشركة، والرئيس التنفيذي لـ«جلف كابيتال».

وقال الصلح لـ «الاتحاد» إن المحفظة الاستثمارية لشركة جلف ريليتد في الإمارات تتركز في أبوظبي، لاسيما في جزيرة المارية، وتشمل مشروع «الجاليريا مول» والذي تم إنجازه منذ العام 2013، كما تباشر الشركة حاليا في تطوير «المارية سنترال» والمقرر افتتاحه نهاية العام الماضي.

وأضاف أن المحفظة الاستثمارية تضم كذلك تطوير فندق «ذا هوتل»، وهو فندق خمس نجوم يحتوي على 200 غرفة فندقية، إضافة إلى تطوير مجمع «ذا ريزيدنسيز» في «المارية سنترال»، والذي يوفر 266 شقة سكنية متطورة الخدمات، ومن المتوقع أن يكتمل كلا المشروعين بحلول العام 2020.

وتابع أن البرج الأول سيضم فندقاً وشققاً فندقية، بينما يحتوي الثاني على شقق سكنية فاخرة، وسيشغل البرجان مساحة 400 ألف قدم مربعة، حيث تدرس الشركة حالياً التفاصيل المتعلقة بالبرج السكني، متوقعاً أن يضم شققاً ذات 3 غرف فأقل.