تيلرسون: السعودية وأميركا تتعاونان من أجل استقرار المنطقة

واشنطن، الرياض(وكالات)

التقى عادل الجبير وزير الخارجية السعودي، بنظيره الأميركي ريكس تيلرسون أمس، بمقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن، وقال وزير الخارجية الأميركي قبيل اللقاء، إن الاجتماع سيبحث في استقرار منطقة الشرق الأوسط، حيث يتم التعاون مع السعودية من أجل إرساء الاستقرار ومحاربة الإرهاب.

وأضاف في كلمة ترحيبية مقتضبة «ثمة العديد من القضايا المهمة في المنطقة التي ينبغي مناقشتها.. نحن نتعاون بشأن سوريا.. الصراع في اليمن.. تحقيق الاستقرار في المنطقة بأسرها ومكافحة الإرهاب بشكل عام حيث تجمعنا شراكة عظيمة»، وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس):«عقدت جلسة مباحثات ثنائية تناولت الشراكة بين البلدين الصديقين، والعمل المشترك في مكافحة الإرهاب والتطرف، ومجمل الأوضاع في المنطقة والعالم».