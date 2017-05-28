«الطيران المدني» تطبق منظومة متكاملة لتنظيم «الطائرات بدون طيار»

رشا طبيلة (أبوظبي)

تبدأ الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة في تطبيق منظومة متكاملة لتنظيم قطاع الطائرات بدون طيار قبل نهاية العام الجاري، بحسب سيف السويدي مدير عام الهيئة.

وأشار السويدي في لقاء صحفي، الى أن تلك المنظومة تتمثل بتحديد المواصفات الخاصة بالطائرات بدون طيار وتطبيقها بعد أن انتهت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» من إعدادها، إلى جانب قيام دائرة الجمارك بمنع دخول هذه الطائرات التي لم تطبق هذه المواصفات.

وأضاف «تضم المنظومة أيضا عدم قيام المنافذ ببيع هذه الطائرات من غير تسجيل صاحبها بالنظام وذلك عن طريق الدوائر الاقتصادية المحلية، حيث سيتم تطبيقها خلال العام الجاري، إلى جانب صدور قرار بالنسبة لمنافذ البيع بقيام دوائر التنمية الاقتصادية على تقنين بيع هذه الطائرات من خلال منافذ بيع معينة وتحديدها بهدف سهولة السيطرة عليها».

وقال إن هناك اجتماعا قريبا مع «مواصفات» لإصدارها بشكل رسمي، لافتاً إلى أن المنظومة تضم أيضا إنشاء قاعدة بيانات مشتركة لتداولها بين جميع الأطراف المعنية من وزارة الداخلية والجمارك والدوائر المحلية المعنية، حيث إن دور الهيئة يتمثل في التسجيل عن طريقها.