«الطيران المدني» تطبق منظومة متكاملة لتنظيم «الطائرات بدون طيار»

رشا طبيلة (أبوظبي)
تبدأ الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة في تطبيق منظومة متكاملة لتنظيم قطاع الطائرات بدون طيار قبل نهاية العام الجاري، بحسب سيف السويدي مدير عام الهيئة.
وأشار السويدي في لقاء صحفي، الى أن تلك المنظومة تتمثل بتحديد المواصفات الخاصة بالطائرات بدون طيار وتطبيقها بعد أن انتهت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» من إعدادها، إلى جانب قيام دائرة الجمارك بمنع دخول هذه الطائرات التي لم تطبق هذه المواصفات.
|
وقال إن هناك اجتماعا قريبا مع «مواصفات» لإصدارها بشكل رسمي، لافتاً إلى أن المنظومة تضم أيضا إنشاء قاعدة بيانات مشتركة لتداولها بين جميع الأطراف المعنية من وزارة الداخلية والجمارك والدوائر المحلية المعنية، حيث إن دور الهيئة يتمثل في التسجيل عن طريقها.
|