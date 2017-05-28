«تنمية الصناعة» يزور عدداً من المصانع في حميم في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

واصل مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي جولاته الميدانية على المصانع الجديدة التي تم تشغيلها في أبوظبي خلال 2016 لمتابعة أداء هذه المصانع والاطلاع على متطلباتها واحتياجاتها لما من شأنه أن يمكنها من تحقيق أعلى معدلات التنافسية في القطاع الصناعي.

وقام وفد مكتب تنمية الصناعة برئاسة أحمد هلال البلوشي مدير عام المكتب بالإنابة، بزيارة مقر المركز الصناعي التابع لشركة الواحة لاند أحد المطورين الرئيسين للقطاع الصناعي في منطقة حميم بأبوظبي والتابعة لشركة الواحة كابيتال.

كما قام بجولة ميدانية لمصنعي هاي كير للمنتوجات الورقية المتخصص في صناعة المناديل والمناشف ومناديل المائدة الورقية والذي تبلغ قيمته الاستثمارية 4 ملايين و500 ألف درهم ومصنع سوبر بلاست للبلاستيك المتخصص في صناعات الفايبر جلاس والبلاستيك والإسفنج والبالغ قيمته الاستثمارية 5 ملايين درهم. وكان فريق عمل من مكتب تنمية الصناعة قد قام مؤخرا بجولة ميدانية بعدد من المصانع الجديدة التي دخلت حيز التشغيل خلال 2016 في مدينة العين، حيث زار مصنعي بنساب للرخام والجرانيت والمصنوعات الأسمنتية الذي تبلغ قيمته الاستثمارية 26 مليون درهم والعين الوطنية لتقنية البريكاست الذي تبلغ قيمته الاستثمارية 52 مليون درهم.

واجتمع وفد مكتب تنمية الصناعة برئاسة أحمد هلال البلوشي مع إدارة المركز الصناعي التابع لشركة الواحة لاند حيث تم الاطلاع على حجم الاستثمارات الصناعية في المنطقة الصناعية التابعة لها والخطة الاستراتيجية للمركز لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية إلى إمارة أبوظبي.

وأكد البلوشي، خلال الاجتماع حرص دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على تقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصناعي باعتباره احد اهم القطاعات الاستراتيجية التي تركز عليها حكومة امارة أبوظبي في خططها الاستراتيجية المعنية بتنويع الاقتصاد المحلي للإمارة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بما يترجم أهداف ومحددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.

وأوضح أن مكتب تنمية الصناعة يعكف حاليا وفي إطار أهداف الخطة الاستراتيجية الصناعية المحدثة 2017 – 2021 المزمع الإعلان عنها قريبا على التركيز من أجل توفير حزمة من الممكنات للقطاع الصناعي في أبوظبي من خلال تعزيز التواصل مع المطورين الصناعيين والاطلاع على احتياجاتهم ومتطلباتهم لتحقيق أهدافهم في توسيع حجم الاستثمارات الصناعية في مناطقهم الصناعية.

وأبدى البلوشي خلال لقائه ادارة شركة الواحة لاند استعداد مكتب تنمية الصناعة تقديم خدمة انجاز معاملات التراخيص الصناعية من المنطقة الصناعية التابعة للواحة لاند على غرار ما هو معمول به في كل من المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة.

وأضاف أن أهمية مجمع المركز الصناعي التابع لشركة الواحة لاند الصناعي تكمن في كونه يضم حاليا في مرحلته الأولى عدد 60 منشأة صناعية وتجارية صغيرة ومتوسطة ذات تخصصات تستهدفها الاستراتيجية الصناعية لإمارة أبوظبي التي تعد من الصناعات المكملة للصناعات الأساسية كالحديد والبتروكيماويات والألمنيوم.