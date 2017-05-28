7 أسئلة أجب عليها قبل حصولك على بطاقة ائتمانية

حسام عبدالنبي (دبي)

قد تتسبب البطاقات الائتمانية في الكثير من المشاكل لحامليها، وغالباً ما تكون محصلة استخدام البطاقة تراكم الديون أو تحمل مبالغ طائلة من أجل سداد فوائد وغرامات التأخير والمبالغ المستحقة، والتي قد تصل إلى أضعاف المبلغ المستخدم من البطاقة.

وبحسب خبراء من مبادرة الصيرفة الإسلامية «اختياري»، فإنه في حقيقة الأمر تعتبر البطاقات الائتمانية مفيدة إذا كان حاملها يحرص على سداد الديون بشكل منتظم وفي موعدها، وإذا حدث ذلك سيتمكن من الاستفادة من جميع العروض والمزايا التي توفرها البطاقات ومن دون أن تتراكم الديون.

ووفقاً للخبراء في المصارف الإسلامية، فإن الإلمام بالطريقة الصحيحة لاستخدام البطاقة ومعرفة الالتزامات الواجبة عليها، وكذا معرفة مواعيد الاستحقاق وغير ذلك من الأمور، يعد ضرورياً لراحة البال وتجنب المشكلات عند الاستخدام، ولكن الخبراء حددوا 7 أسئلة يجب أن يجيب العميل عليها قبل الحصول على بطاقة ائتمانية وهي:

1. لماذا تحتاج إلى بطاقة ائتمانية؟