«الاقتصاد» تبحث مع مجلس الأعمال الإماراتي الكندي مجالات التعاون المشترك

أبوظبي (الاتحاد)

بحث المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، مع فريد أمين رئيس مجلس الأعمال الإماراتي – الكندي، العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تعميق الروابط بين القطاع الخاص بما يعزز من آفاق التعاون المستقبلية.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة في دبي، دور المجلس في التواصل مع القطاع الخاص في الدولتين، وتعزيز استفادة المستثمرين ورجال الأعمال بالبلدين من الفرص المتاحة، في ظل العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بين البلدين.

وقال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات وكندا تشهد نمواً ملحوظاً مدعوماً بعدد من اتفاقيات التعاون المثمرة التي وقعها البلدان خلال الفترة الماضية، فضلاً عن تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة، والتي تلعب دوراً استراتيجياً في تعزيز آفاق التعاون وخلق منصة للتباحث حول أبرز الفرص المتاحة لإقامة شراكات في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وتابع الشحي أن القطاع الخاص يشكل رافداً رئيسياً في تطوير العلاقات الاقتصادية وتنويع مجالات التعاون، مشيراً إلى أن مجلس الأعمال الإماراتي الكندي يلعب دوراً محورياً في هذا الصدد، لما يطرحه من منصة مثالية للتواصل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية من الجانبين.