51 هـ - الشروع في تخطيط «مدينة القيروان» في إفريقية لتكون قاعدة انطلاق الجهاد والفتوحات إلى بلاد المغرب.

65 هـ - تولي عبد الملك بن مروان الخلافة الأموية.

114 هـ - استمرار اشتعال معركة بلاط الشهداء بين المسلمين بقيادة «عبد الرحمن الغافقي» والفرنجة بقيادة «شارل مارتل»، وجرت أحداثها في فرنسا، وقد اشتعلت المعركة لمدة عشرة أيام من أواخر شعبان حتى أوائل شهر رمضان، ولم تنتهِ المعركة بانتصارِ أحد الفريقين، لكنَّ المسلمين انسحبوا بالليل وتركوا ساحة القتال.

ويعد الغافقي من التابعين، فقد روي عن عبد الله بن عمر، وروى عنه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وعبد الله بن عياض، وأورده أبو داود وابن ماجه في كتابهما. وقد وصفه الحميدي في كتابه «جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» قائلاً: «كان رجلاً صالحًا، جميل السيرة في ولايته، عدل القسمة في الغنائم، كما كان قائداً بارعاً، ظهرت قدراته العسكرية في نجاحه في الانسحاب بجيش المسلمين المهزوم في طولوشة، كما أجمعت النصوص اللاتينية عن قدراته الحربية، وكانت له أيضًا مهاراته الإدارية، فنجح في إعادة الوئام بين العرب المضرية واليمانية وجمع كلمتهم، حتى أعده المؤرخون أعظم ولاة الأندلس.

702 هـ - نشوب «معركة شقحب» جنوب دمشق بين المسلمين بقيادة السلطان الناصر محمد بن قلاوون، ومغول فارس بقيادة قتلغ شاه نويان، وانتهت بانتصار المسلمين والقضاء على طموحات الإلخان محمود غازان في السيطرة على الشام والتوسع في العالم الإسلامي.

1239 هـ - المسلمون تحت راية المماليك يستولون على جزيرة إقريطش «كريت».