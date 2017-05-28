51 هـ - الشروع في تخطيط «مدينة القيروان» في إفريقية لتكون قاعدة انطلاق الجهاد والفتوحات إلى بلاد المغرب.
65 هـ - تولي عبد الملك بن مروان الخلافة الأموية.
114 هـ - استمرار اشتعال معركة بلاط الشهداء بين المسلمين بقيادة «عبد الرحمن الغافقي» والفرنجة بقيادة «شارل مارتل»، وجرت أحداثها في فرنسا، وقد اشتعلت المعركة لمدة عشرة أيام من أواخر شعبان حتى أوائل شهر رمضان، ولم تنتهِ المعركة بانتصارِ أحد الفريقين، لكنَّ المسلمين انسحبوا بالليل وتركوا ساحة القتال.
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702 هـ - نشوب «معركة شقحب» جنوب دمشق بين المسلمين بقيادة السلطان الناصر محمد بن قلاوون، ومغول فارس بقيادة قتلغ شاه نويان، وانتهت بانتصار المسلمين والقضاء على طموحات الإلخان محمود غازان في السيطرة على الشام والتوسع في العالم الإسلامي.
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