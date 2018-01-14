ضبط خلية انقلابية متخصصة بزراعة الألغام في الجوف



تاريخ النشر: الأحد 14 يناير 2018 عدن (الاتحاد) أعلنت قوات الجيش الوطني عن ضبط عدد من الخلايا النائمة التابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية متخصصة بزرع الألغام والعبوات المتفجرة في منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، وبحسب مدير أمن الجوف العقيد عبدالله محسن البرير، فإن القوات تمكنت من القبض على الخلايا الانقلابية وبحوزتها ألغام ومتفجرات كانت على وشك زراعتها في منطقة اليتمة التي تم تحريرها مؤخراً، مضيفاً أن الجيش الوطني وأجهزة الأمن شرعت بتفعيل أجهزتها في مديرية خب والشعف عقب تحريرها واستئناف دورها في تأمين المناطق المحررة.