«الدراما العربية».. صراعات طبقية وجاسوسية وأزمات نفسية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

توجه معظم صناع الدراما العربية إلى إنتاج وتنفيذ أعمال درامية تلامس هموم الناس، وتطرح قضاياهم عبر الشاشة الفضية، وتسلط الضوء على العديد من الظواهر السلبية في المجتمع، وقد ظهر هذا جلياً بعد عرض أولى حلقات المسلسلات الرمضانية، حيث اتضح لدى المشاهد اتجاه صناع الدراما إلى تقديم قضايا شائكة ومشكلات اجتماعية بعضها يتمحور حول الصراعات الطبقية والأزمات النفسية، وبعضها الآخر يسلط الضوء على الثورات العربية وأعمال الجاسوسية، في إطار يمزج بين الإثارة و«الأكشن» والتشويق والكوميديا.

وفضّل بعض الفنانين من خلال أعمالهم وأدوارهم تجسيد الطبقة الفقيرة والمتوسطة وتسليط الضوء على ما يعانونه من ظروف حياة قاسية، حيث تجسد سمية الخشاب دور امرأة تكافح من أجل أن تعيش حياة كريمة، وذلك ضمن أحداث مسلسل «الحلال»، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول صراع الطبقات في المجتمع، وتلعب فيه سمية دور امرأة تنتمي للطبقة الشعبية، وتكافح من أجل أن تعيش حياة كريمة، وتواجه صعوبات بسبب الجهل وتفشي الجشع والطمع، ويشارك في مسلسل «الحلال» كل من مها أحمد ويسرا اللوزي وبيومي فؤاد ودينا فؤاد، وتأليف سماح الحريري، وإخراج أحمد شفيق، فيما تعود هيفاء وهبي في رمضان هذا العام من خلال مسلسل «الحرباية» الذي تجسد فيه شخصية «عسلية» الفتاة الفقيرة التي اضطرتها ظروف حياتها للعمل في خدمة بيوت الأثرياء، حيث تتعرض طوال الوقت للابتزاز والاستغلال من قبل شقيقتها الكبرى التي تلعب دورها «دينا» وزوجها تاجر المخدرات، ويشارك في بطولته، كل من محمود عبد المغني ومنذر ريحانة ومصطفى فهمي، وخالد كمال وأحمد فهمي، وهو من تأليف أكرم مصطفى وإخراج مريم أحمدي.

مشاكل الخادمات

وتناقش يسرا في مسلسلها الجديد «تحت أمر السيادة» عالم الخادمات بكل ما فيها من مشكلات، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول امرأة تمتلك مكتب للخادمات، وتعاني معهن خلال العديد من القصص ما بين الغيرة والشك والجرائم والأسر المدمرة بسببهن، ويشاركها في بطولته كريم فهمي وإيمان العاصي، ومحمود عبدالمغني، وبوسي وعايدة رياض.