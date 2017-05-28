العدل يرفع الظلم وينشر التعايش بين البشر

القاهرة (الاتحاد)

من سماحة الإسلام، نشر العدل بين الناس، والعدل اسم من أسماء الله الحسنى، والله عدل في خلقه، وتشريعه، في أمره التكويني وأفعاله، والعدل أساس نظام المعاملات الاجتماعية من آداب وحقوق وأقضية وشهادات ومعاملة مع الأمم، وبه يرفع الظلم عن الناس وتقل الجريمة وينشر التسامح والتعايش بين البشر، وجاء الأمر بإقامة العدل في قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ...)، «سورة النساء: الآية 58».

وتقول الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر: جاء الأمر الإلهي في القرآن الكريم بتطبيق العدل في آيات كثيرة منها قول الله تعالى:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)، «النحل: 90»، فالمسلم مأمور بالعدل في ذاته، ومع خالقه بالاعتراف له بصفاته، وبأداء حقوقه، وبالعدل مع البشر من حسن المعاشرة الأسرية والتواصل الاجتماعي وصلة الأرحام في الأقوال والأفعال، قال تعالى: «وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى»، وقال تعالى‪:‬ «ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى».

وقال تعالى: «وضرب الله مثلاً رجلين أحدهم أبكم لا يقدر على شيء وهو على كل مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم»، (النحل: 76)، فقد أشار الله في هذه الآية الكريمة إلى أن من يحكم بالعدل ويتوخاه فإنه على صراط مستقيم ومن يسكت عن الحق فهو مثل الأبكم لا يقدر على شيء ولا يستفاد منه شيء‪.‬

‬وقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، عز وجل، وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا»، المراد بالمقسطين هنا العادلون رفعهم الله في الدنيا وفي الآخرة.

والسنة النبوية أكدت أهمية نشر العدل بين الناس، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: بعثني رسول الله، صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضياً فقلت: يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء.