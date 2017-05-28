بيع النساء والأطفال.. مخالف للإسلام

حسام محمد (القاهرة)
لا تخفي التنظيمات والجماعات الإرهابية، ممارسة استعباد الناس في المناطق التي يسيطرون عليها في العراق وسوريا وغيرها، بل على العكس، تتباهى تلك الجماعات باستعباد النساء والأطفال، بل يفتخر تنظيم «داعش» الإرهابي بـ «إحياء العبودية قبل أوان الساعة»، وقال في مقال إن «داعش» «أعادت جانباً من الشريعة الإسلامية إلى معناها الأصلي، باستعبادها الناس»، وجاء في المقال الدعائي: «بعد القبض على الناس والأطفال، تم توزيعهم وفقاً لأحكام الشريعة على المقاتلين الذين شاركوا في عمليات ضد داعش».
تقول الدكتورة عفاف النجار، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر: «بلا أدنى شك، فإن ما ترتكبه تلك التنظيمات مخالف تماماً لأحكام الشرع، وعلى من يرتكب تلك الجريمة أن يدرك أنها محرمة شرعاً، وهي تعود بنا إلى عصور الرقيق والعبيد، وهو أمر مجرم قانوناً، لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ومنهم رجل باع حرّاً فأكل ثمنه)، ولا شك في أن بيع البشر نساءً كانوا أو رجالاً هو أحد صور البيع التي أشار إليها الحديث، فالأمر فيه خروج على طبيعة الأشياء، وهو مخالف لتعاليم الإسلام؛ لأن البشر ليسوا سلعة تباع وتشترى».
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وتضيف د. النجار: «الإسلام جاء ليحرر الناس من ذل العبودية، فكيف يزعم من يقومون بذلك أنهم ينفذون تعاليم الإسلام وهم يخطفون النساء ويبيعونهن في تصرف لم يعرفه الإسلام، ولكن عرفه الغرب، وتُذكرنا كتب التاريخ كيف كان الخطف إلى القرن الماضي مصدراً هائلاً للاستعباد، حيث ظل الأوروبيون يصطادون البشر بضعة قرون من غرب أفريقيا في ظروف تكتنفها الوحشية، وتم خطف الملايين وهلاك مثلهم أثناء الغارات التي كان يقوم بها قراصنتهم، ويرفض الإسلام خطف الأحرار، والتاريخ الإسلامي يخلو من تلك التصرفات، وهو ما يؤكد أن تلك التنظيمات التي تقوم بخطف النساء، تعتمد أساليب وتعاليم لا علاقة لها بالإسلام الذي جاء ليرد للبشر إنسانيتهم، وسعى إلى تجفيف منابع الرق، حيث دعا المسلمين إلى عتق الرقاب، وشددت التشريعات الإسلامية على أن بعض الذنوب يتم التكفير عنها بعتق رقبة».