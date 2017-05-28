جامع «أصلم السلحدار» .. أول تصميـم للصحـن المسقـوف

مجدي عثمان (القاهرة)

شرع الأمير بهاء الدين أصلم السلحدار أو أصلم البهائي، أحد مماليك الملك المنصور قلاوون، في بناء مسجده الكائن حالياً في درب شعلان المتفرع من شارع فاطمة النبوية بالدرب الأحمر، في سنة 745 هـ - 1344م وأتمه سنة 746هـ - 1345م، ويُعرف أيضاً بمسجد أصلان، ويعتبر النموذج الوحيد المتبقي من أعمال الأمير أصلم.

وقد بنى السلحدار أو «حامل السيف» كوظيفته، إلى جوار مسجده سبيلاً وداراً لتدريس المذهب السني.

صحن وإيوان

ويؤرخ المقريزى لهذا الأثر، قائلاً: هذا الجامع خارج الدرب المحروق أنشأه الأمير بهاء الدين أصلم السلحدار في سنة 746 هـ، ورتب به درساً وجعل له أوقافاً، وأصلم هو أحد مماليك الملك المنصور قلاوون الألفي، وقد أُقيم المسجد على شكل المدارس ذات التخطيط المتعامد مع اختلاف في نظام ما سبقه من المساجد المملوكية، فجعل صحنه مسقوفاً بعد أن كان في غيره مكشوفاً، وجعل كل إيوانين متقابلين متماثلين، فالإيوان الشرقي ونظيره الغربي فُتحا على الصحن بواسطة عقدين كبيرين، كما فُتح كل من الإيوان البحري ونظيره القبلي بواسطة ثلاثة عقود صغيرة، تحملها أعمدة رخامية، في حين كانت الإيوانات الأربعة في المساجد السابقة تفتح على الصحن بواسطة أربعة عقود متماثلة، وإن اختلفت في الحجم، وذلك باستثناء مسجد قلاوون، كذلك جعل أحد أبوابه يؤدي إلى داخل المسجد مباشرة بخلاف ما يشاهد في المساجد ذات التخطيط المتعامد من أن الباب يؤدي إلى طرقة توصل إلى داخل المسجد.