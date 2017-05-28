تكفل أيتاماً وتتبرع لحفر آبار وبناء مساجد عائشة بالخير: بيتنا مفتوح للفقراء والمحتاجين



تاريخ النشر: الأحد 28 مايو 2017 أشرف جمعة (أبوظبي) تربت الدكتورة عائشة بالخير في أحضان بيئة تفيض رحمة وبراً بالفقراء &rlmوالمساكين، فقد &rlmتركت مرحلة الطفولة في نفسها مشاهدة إنسانية عارمة لا تزال تستحضرها في بيت العائلة حيث كانت أمها شديدة العطف على المحتاجين مدفوعة في ذلك إلى أعمال الخير، تطبخ الطعام في بيتها وتقدمه عن طيب نفس مما جعل بالخير تمتلئ بالرغبة الحقيقية في أن تواصل الرحلة ذاتها فاستطاعت أن تبني بعض المساجد وتقدم للفقراء دعماً عبر مؤسسات الدولة الخيرية وأن تكفل الأيتام وتقيم موائد الإفطار طوال شهر رمضان ومن ثم توزع حقائب رمضانية في بعض الدول العربية إذ تعد الإمارات وطن العطاء، وأنها فخورة بالانتماء إلى بلدها السخي الذي لا يتوانى عن دعم المنكوبين والمتضررين من الكوارث وكل ما يسعد الإنسان في أي مكان. واجبات إنسانية &rlmتقول الدكتور عائشة بالخير مستشارة البحوث في الأرشيف الوطني: الشخصية الإماراتية بطبيعتها مجبولة على الخير، وفي هذا الوطن الذي تتسع فيه الرؤى والطموحات يشعر المرء بأنه أمام واجبات إنسانية كثيرة، ولا تزال مرحلة طفولتي محفورة في الذاكرة، خصوصاً أنها طبعتني على صور جمة من التعاطف والشعور بأهمية التكافل في حياة الأمم والشعوب، وأنه من أهم طرق البر التي تجعل من له زاد يفيض في رحمة على من لا زاد له، وهو ما يؤصل للقيم المجتمعية ويرسم صورة نبيلة لواقع علاقات الأفراد في البيئة الواحدة، وفي هذه الأجواء التي اتسعت فيه دائرة علاقتي بالفقراء ومن ثم متابعة أمي وهي تطبخ بشكل دوري وتقدم الوجبات، جعل مفهوم المروءة يأخذ أبعاداً أخرى في ذهني، إذ تولد في ذاتي هدف يتمثل في إسعاد الناس، مبينة أن أنواع الأطعمة الشعبية كافة تطهى في بيتنا وتقدم لكل من يأتي إلى إلينا، ولم تكن أمي ترد صاحب مسألة قط، وتعطف بلا حدود على هذه الفئات من خيرات البيت ومما تدخره. لليتامى حق منذ سنوات طويلة والدكتورة عائشة بالخير تقدم دعماً لليتامى سواء داخل الدولة أو خارجها إيماناً منها بضرورة التكفل باحتياجات هذه الفئة، خصوصاً أن هذا النوع من الدعم واجب إنساني، وأنها عملت في هذا الاتجاه من خلال عدة منافذ منها تقديم كفالات شهرية بشكل شخصي داخل وخارج الدولة لعدد من اليتامى، مشيرة إلى أنها من خلال معرفتها بهذه الحالات وتأكدها من استحقاقها للدعم تعمل على توصيل المبالغ المالية بصورة منتظمة بهدف إدخال السعادة على هذه الفئة، فضلاً عن تخفيف العبء المالي عليها وفق حاجتها في الإنفاق والمعيشة وتوضح أن الجانب الآخر يتمثل في الجهات والجمعيات الخيرية في الدولة إذ تحاول دائماً التعرف إلى طبيعة الحالات المحتاجة للمساعدة، ومن ثم تقديم الدعم المناسب، والتكفل بعدد من اليتامى، مبينة أن هذه هي سنة الله في خلقه، إذ يجب أن يكون العطف من خلال صور راقية في الحياة المجتمعية. ... المزيد