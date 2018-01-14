الأمن يبحث عن ملايين الريالات دفنها «القاعدة» غرب عدن

عدن (الاتحاد)

شرعت أجهزة الأمن في مدينة عدن بعمليات الحفر في منطقة نائية للبحث عن ملايين الريالات دفنها تنظيم القاعدة الإرهابي، وقالت مصادر أمنية، إن جرافات معززة بقوة أمنية شرعت بالحفر في مساحات نائية بمنطقة عمران غرب عدن للبحث عن ملايين الريالات التي تم دفنها من قبل القاعدة عقب تمكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية من عمليات السطو المسلح في عدن ولحج خلال الفترة الماضية.

وأشارت المصادر، بحسب ما نقلتها وسائل إعلام محلية، أن قوات الحزام الأمني تحصلت على معلومات حول دفن أكثر من 3 مليارات ريال يمني في منطقة صحراوية في عمران من قبل تنظيم القاعدة من بينها أموال تم نهبها من البنك المركزي اليمني بمحافظة لحج المجاورة، موضحاً أن الأجهزة الأمنية لديها تأكيدات حول تواجد المبلغ الذي تم دفنه ويجري البحث عنه تحت حماية وحراسة مشددة.

ولم تصدر حتى اللحظة الأجهزة الأمنية أي توضيح أو تأكيد لعمليات المسح والبحث التي يجري تنفيذها من يوم الجمعة الماضية بإسناد قوات الأمن بمنطقة صحراوية في عمران غرب عدن.

من جانب آخر، أصيب مدني في مدينة سيئون بوادي حضرموت إثر انفجار عبوة ناسفة زرعتها عناصر مجهولة يعتقد أنها من تنظيم القاعدة لاستهداف دورية عسكرية كانت مارة شرق المدينة.

وأفاد مصدر محلي أن العبوة تم زرعها بالقرب فندق السلام بمنطقة القرن شرق سيئون وكانت تستهدف طقم عسكري يمر في المنطقة، إلا أن انفجارها لم يصب الطقم وأدى إلى إصابة مدني كان ماراً لحظة الانفجار.