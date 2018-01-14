2206 انتهاكات ارتكبتها الميليشيات الانقلابية في تعز خلال شهر

عدن(الاتحاد)
رصد تقرير حقوقي صادر عن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ارتكاب ميليشيات الحوثي الانقلابية أكثر من 2206 ضد المدنيين في محافظة تعز خلال ديسمبر الماضي. وأوضح المركز أن فرقه الميدانية وثقت47 حالة قتل بينهم 12 طفلاً و3 نساء، بينهم مدنيون وأطفال قتلوا بالقنص المباشر وقذائف الميليشيات التي أطلقتها على المناطق السكنية، كما قامت بإعدام مدني آخر، مشيراً إلى أن عدد الفرق رصدت إصابة 96 مدنياً، بينهم 27 طفلاً و4 نساء.
وسجل التقرير 39 حالة اختطاف وإخفاء قسري قامت بها ميليشيات الانقلاب، وأكثر من 11 حالة تعذيب لمختطفين وحالة إعدام واحدة.
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إلى ذلك، دفعت ميليشيات الحوثي الانقلابية بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مشارف مديرية خولان شرق العاصمة صنعاء بعد توتر الوضع بين قبائل المنطقة التي تمثل إحدى أهم القبائل المحاذية للعاصمة، وأفاد مصدر قبلي أن مواجهات محدودة اندلعت بين مسلحي قبائل المديرية وميليشيات الحوثي التي وصلت تحت مبرر نزع السلاح وإرساله لجبهات القتال، موضحاً أن الميليشيات تحاول إضعاف قبائل طوق صنعاء وإفشال إي دور لها من أجل تحرير العاصمة من الميليشيات.
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