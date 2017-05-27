دراما الخليج في رمضان 2017.. من قلب الواقع

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

انطلقت مسابقة الدراما الأشهر «ماراثون رمضان»، التي تضم أكبر مجموعة من الأعمال الدرامية المحلية والخليجية والعربية، التي تعرض أولى حلقاتها اليوم لكي تنافس وبقوة في السباق الدرامي الرمضاني التي أنتجت من قبل العديد من المحطات التلفزيونية، والتي تعرضها على شاشتها في شهر رمضان المبارك، الأمر الذي دفع أغلب نجوم الدراما في البحث عن أميز الأدوار وأكثرها تفرداً، حتى يظهرون بشكل مختلف وجديد على الشاشة الصغيرة..

«الاتحاد» ترصد «ماراثون رمضان» عن أبرز الأعمال الدرامية الخليجية لهذا العام. أعمال درامية خليجية متميزة تعكس أغلبها ما يعانيه المجتمع الخليجي من مشكلات واقعية، كشفها مخرجوها وممثلوها للوسائل الإعلامية المختلفة خلال كواليس تصوير مسلسلاتهم ما قبل العرض الرمضاني، وبينت من جهة أخرى الـ «سوشيال ميديا» ومواقع التواصل الاجتماعي القضايا التي تناقشها الأعمال الدرامية في هذا العام من خلال الإعلانات الدعائية للمسلسلات التي حرص على عرضها أبطال ونجوم رمضان 2017.

هموم المجتمع

نخبة من نجوم الدراما الإماراتية تعود من جديد في المسلسل الكوميدي الاجتماعي الشهير «طماشة» في موسمه السادس، من خلال بطل العمل الرئيس جابر نغموش وبطلته رزيقة الطارش ليقدمان لنا جرعة كوميدية رمضانية، تناقش العديد من القضايا التي تهم الشارع الخليجي والعربي بشكل ساخر، وبمناسبة عرض أولى حلقات المسلسل اليوم قال سلطان النيادي منتج العمل: موضوعات «طماشة 6» تختلف في الحلقات باختلاف الشخصيات والأفكار التي سيتم طرحها، متوقعاً أن تنال الحلقات الجديدة متابعة استثنائية في ظل تركيزها على طرح القضايا الاجتماعية في ظل المتغيرات الكثيرة والتي تلامس هموم الجميع، حيث يعود بمواضيع جديدة تتناول وسائل التواصل الاجتماعي والحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلى التطرق إلى العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة والتي تتمتع بميزة الطابع المحلي والعربي في آن معاً.