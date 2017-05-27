تصاميم رمضانية.. مريحة وفضفاضة

أزهار البياتي (الشارقة)

مجموعة حصرية من الجلابيات والعباءات الشرقية تتألق بها من جديد مصممة الأزياء الإماراتية الواعدة مريم الشيباني، لتقدمها بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل وقرب مواسم الأعياد، عاكسة من خلالها طبعات ملونة ونابضة الحياة، راسمة عبرها نماذج مريحة من القطع والموديلات التي تتميّز بانسيابية الخطوط وجمال التفاصيل.

في هذه المجموعة الرمضانية اعتمدت المصممة الشابة على سنوات من خبرتها ورصيدها الإبداعي في مجال التصميم وصناعة الموضة، مستعرضة لهذا الشهر الفضيل حزمة من الأفكار والتصاميم، من تلك التي ترفل بطابعها الشرقي ونمطها الخليجي المترف، بحيث تعبّر من خلال كل قطعة وموديل منها عن استشراقات مستلهمة من حضارات عدة، جاءت جميعاً وفق صياغات متنوعة تعكس ذوق الشيباني ورؤاها المدهشة في فن التصميم.

مواسم

وتصّف تشكيلتها الجديدة لرمضان 2017: كما في كل عام وتزامناً مع حلول مواسم كل من رمضان والعيدين، عادة ما احتفي بالمرأة وأدللها بلجة الحراير والشيفونات، بحيث تستشعر في هذه المناسبات السعيدة نفحات الفرح وتعكسها على مظهرها الخارجي، عبر أيقونات عربية الطابع والهوى مريحة وفضفاضة إلى حد بعيد، كما تتنفس نسمات الحرية والترف في الأوان، تميّزها القصّات الانسيابية الناعمة وطبيعة خاماتها المفعمة ببهجة الألوان وغنى الطبعات.