علي بن أبي طالب.. أول فدائي في الإسلام

سلوى محمد (القاهرة)

علي بن أبي طالب، أحد العشرة المبشرين بالجنة، ابن عم النبي وصفيه ووزيره وزوج ابنته فاطمة الزهراء، لقبه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين، دامت خلافته أربع سنوات، تولاها بعد استشهاد عثمان بن عفان، كنيته أبو الحسن نسبة إلى ابنه الأكبر الحسن وكناه النبي بأبي تراب، والده أبو طالب بن عبد المطلب وأمه فاطمة بنت أسد.

ولد علي بمكة عام 599م، أصغر أولاد أبي طالب، بعد ولادته أخذه النبي صلى الله عليه وسلم ليخفف العبء عن أبيه لكثرة أولاده، فنشأ في دار النبوة ومهبط الوحي.

دخول الإسلام

عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، فاسلم بعد أن قال له أبوه: يا بني ما كان محمد أن يأمرك إلا بخير، وبدأت الدعوة السرية، ورغم صغر سنه كان يقف عند الكعبة، ومن يريد دخول الإسلام يقوده سراً إلى دار الأرقم التي يتواجد فيها النبي، فكان همزة الوصل وصاحب اليد الممدودة لكل من يبحث عن الخير. اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لينام مكانه في فراشه ليلة الهجرة إلى المدينة لإعادة الأمانات إلى أصحابها، ونام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم فداء له ليضرب أروع الأمثال في الإيمان بالله والتضحية في سبيله وبذلك يكون أول فدائي في الإسلام.