حسان بن ثابت الأنصاري.. شاعر الرسول

سلوى محمد (القاهرة)

من الشعراء المعمرين أبو الوليد حسان بن ثابت الأنصاري الخزرجي شاعر عربي وصحابي من الأنصار من قبيلة الخزرج، لقب بشاعر الرسول، وهو من شعراء الجاهلية والإسلام، ولد في المدينة، له صلة قرابة ببني النجار أخوال، رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاش ستين عاماً في الجاهلية ومثلها في الإسلام.

كان من شعراء الغساسنة في الشام ومدحهم بقصائده بعد أن أكرموه وأغدقوا عليه العطايا، وبعد إسلامه كان شاعر النبي، صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يثني على شعر حسان، ويحثه على ذلك ويدعو له: اللهم أيده بروح القدس.

وأهدى لهُ النبي، صلى الله عليه وسلم، جارية قبطية تسمى سيرين بنت شمعون فتزوجها حسان، وأنجبت منهُ ولدهُ عبد الرحمن، وحسن إسلامها، وهي أخت زوجة الرسول، صلى الله عليه وسلم مارية القبطية.

اكتفى حسان بالشعر؛ لأن قلبه لا يقوى على الحرب ولم ينصر الرسول، صلى الله عليه وسلم بسيفه، ولكنه نصره بكلماته.