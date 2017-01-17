العين يتعاقد مع بولي لمدة موسمين ونصف موسم

صلاح سليمان (العين)

تعاقد نادي العين بصفة رسمية مع الإيفواري يانيك بولي مهاجم إنجي الروسي بديلاً للبرازيلي دوجلاس الذي من المؤكد أن تكون مباراة الإمارات في «الجولة 15» لدوري الخليج العربي بعد غد، هي الأخيرة في مشواره مع «الزعيم»، بالإضافة إلى استمرار الكولومبي أسبريلا مع الفريق.

وصرفت إدارة «الزعيم» النظر نهائياً عن التعاقد مع ناصر الشمراني مهاجم الهلال السعودي، على الرغم من أن إدارة الأخير أبدت موافقتها على عرض العين لانتقال اللاعب، بالإعارة لمدة ستة أشهر، حتى نهاية الموسم الحالي، وأرسلت ردها رسمياً إلى إدارة العين بالموافقة. وكان بولي هدفاً للعديد من الأندية الأوروبية، أبرزها مرسيليا الفرنسي، وشاختار الأوكراني، ويقضي موسمه الثالث مع فريقه الروسي، ولعب له خمس مباريات في الموسم الحالي.

وجاء الإعلان عن التعاقد مع بولي في المؤتمر الصحفي الذي عقدته إدارة شركة كرة القدم بنادي العين مساء أمس، بقاعة المؤتمرات الصحفية، باستاد خليفة بن زايد، وحضره أحمد حميد المزروعي، نائب رئيس مجلس الإدارة، ومحمد عبيد حماد، عضو مجلس الإدارة، مشرف الفريق الأول والرديف.

وكان بولي الذي وصل إلى مدينة العين، أمس، قد خضع للفحص الطبي، واجتازه بنجاح في مستشفى الإمارات، وقام بتوقيع العقد رسمياً لمدة موسمين ونصف الموسم، ويرتدي اللاعب القميص رقم 94.

وعبّر المزروعي في بداية المؤتمر عن سعادته بالتعاقد مع بولي، لينضم إلى كوكبة نجوم العين، متمنياً أن ينجح معهم في تحقيق الأهداف المحلية والآسيوية.

وفي الوقت نفسه، رحب محمد عبيد حماد باللاعب، متمنياً أن يشكل الإضافة المطلوبة لـ «الزعيم» في الدور الثاني للدوري، والبطولة الآسيوية، مؤكداً أن اختيار بولي تم بموافقة إدارة النادي والمدرب الكرواتي زلاتكو، وقال: «عازمون على تحقيق الأهداف المرسومة، خاصة أن «البنفسج» يضم صفوة من اللاعبين المواطنين، ويساعدهم الأجانب».

وحرص حماد على توجيه الشكر إلى دوجلاس على الفترة التي أمضاها مع العين، وقدم في بدايتها مستوى فنياً طيباً، إلا أن مردوده تراجع في الفترة الأخيرة، متمنياً له التوفيق، كما قدم الشكر إلى إدارة الهلال السعودي لتجاوبها مع العين في موضوع التعاقد مع ناصر الشمراني، إلا أن نادي العين اعتذر بعد التعاقد مع بولي.

فيما عبر بولي عن سعادته باللعب للعين، مؤكداً أنه نادٍ كبير، وتعرف عليه من خلال البطولة الآسيوية، وأنه الأفضل بين أندية القارة، وقال: «يشرفني اللعب مع مجموعة من اللاعبين المتميزين، وفي مقدمتهم عمر عبدالرحمن، وكما أن العين معروف على مستوى العالم، وسوف أجتهد لتقديم نفسي على المستطيل الأخضر، والفوز معه ببطولة دوري الخليج العربي.