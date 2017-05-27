توزيع «المير الرمضاني» على 64 أسرة متعففة

أحمد النجار (دبي)

أكثر من 30 مرشدة من مفوضية الشارقة، شاركن في حملة خيرية لتوزيع المير الرمضاني على 64 أسرة متعففة من الفقراء والمحتاجين، تحت شعار «بادر لتسعد» وهي مبادرة إنسانية بامتياز حققت نجاحاً باهراً في العام الماضي، وقررت المفوضية جعلها طقساً سنوياً ستحرص على تنظيمها وإطلاقها بالتزامن مع شهر رمضان، وتأتي أهمية هذا المبادرة تحديداً من كونها تنسجم مع عام الخير، حيث استطاعت أن تستهدف العديد من العائلات المعسرة والأسر ذات الدخل المحدود، وتكفلت المفوضية من خلال العديد من الجهات المانحة والمتبرعين وأهل الخير إلى تأمين حصص غذائية متكاملة تشمل المواد الأساسية كالأرز والزيت والسكر والتمور وغيرها، لتهديها إلى مئات الأسر من الفقراء والمحتاجين، لبث روح التآخي والتلاحم الاجتماعي، لتحمل رسالة العطاء والمحبة مجسدة بذلك قيم شعب الإمارات الذي يتقاسم الحب والإخاء كأسرة واحدة متعايشة في سلام ووئام على أرض الخير.

عمل خيري مستدام

وقالت شيخة عبد العزيز الشامسي، مدير مساعد بمفوضية مرشدات الشارقة «تسعى المفوضية من خلال ‏تنظيمها لسلسلة من الفعاليات والأنشطة الهادفة في مضمونها إلى ترسيخ ثقافة العطاء في الإمارة من خلال ‏خطط وبرامج تؤسس لقاعدة عمل خيري مستدام وفق توجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو ‏الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الرئيسة الفخرية لمفوضية مرشدات الشارقة، التي لم تتوانَ لحظة عن ‏تخصيص مختلف أشكال الدعم والعون لنا في المفوضية، لنمضي في ترسيخ هذا المفهوم في نفوس الفتيات ‏المنتسبات».‎

مشاعر إنسانية