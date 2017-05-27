توزيع «المير الرمضاني» على 64 أسرة متعففة

أحمد النجار (دبي)
أكثر من 30 مرشدة من مفوضية الشارقة، شاركن في حملة خيرية لتوزيع المير الرمضاني على 64 أسرة متعففة من الفقراء والمحتاجين، تحت شعار «بادر لتسعد» وهي مبادرة إنسانية بامتياز حققت نجاحاً باهراً في العام الماضي، وقررت المفوضية جعلها طقساً سنوياً ستحرص على تنظيمها وإطلاقها بالتزامن مع شهر رمضان، وتأتي أهمية هذا المبادرة تحديداً من كونها تنسجم مع عام الخير، حيث استطاعت أن تستهدف العديد من العائلات المعسرة والأسر ذات الدخل المحدود، وتكفلت المفوضية من خلال العديد من الجهات المانحة والمتبرعين وأهل الخير إلى تأمين حصص غذائية متكاملة تشمل المواد الأساسية كالأرز والزيت والسكر والتمور وغيرها، لتهديها إلى مئات الأسر من الفقراء والمحتاجين، لبث روح التآخي والتلاحم الاجتماعي، لتحمل رسالة العطاء والمحبة مجسدة بذلك قيم شعب الإمارات الذي يتقاسم الحب والإخاء كأسرة واحدة متعايشة في سلام ووئام على أرض الخير.
عمل خيري مستدام
وقالت شيخة عبد العزيز الشامسي، مدير مساعد بمفوضية مرشدات الشارقة «تسعى المفوضية من خلال تنظيمها لسلسلة من الفعاليات والأنشطة الهادفة في مضمونها إلى ترسيخ ثقافة العطاء في الإمارة من خلال خطط وبرامج تؤسس لقاعدة عمل خيري مستدام وفق توجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الرئيسة الفخرية لمفوضية مرشدات الشارقة، التي لم تتوانَ لحظة عن تخصيص مختلف أشكال الدعم والعون لنا في المفوضية، لنمضي في ترسيخ هذا المفهوم في نفوس الفتيات المنتسبات».
مشاعر إنسانية
وبالحديث عن تفاصيل حملة «بادر لتسعد» والخصوصية التي تميزها عن مبادرات رمضانية أخرى، قالت كلثم عمر منسق البرامج والفعاليات بمفوضية مرشدات الشارقة، إن دلالة اسم المبادرة «بادر لتسعد» تشير إلى كونها تنضوي تحت مظلة الأعمال الخيرية التي تساهم المفوضية في تنفيذها لخدمة المجتمع، حيث يندرج تحتها العديد من الحملات من ضمنها «المير الرمضاني»، الذي تم إطلاقه مع شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن الحملة أصبحت تقليدا سنويا بعد نجاحها في العام الماضي، لافتة إلى الدور الكبير الذي بذلته فتيات ومرشدات الشارقة من مختلف الأعمار، حيث قمن بجهود كبيرة سواء في جمع التبرعات من الجهات المتعاونة أو من خلال تحمل عناء الذهاب إلى مراكز التسوق رفقة أهاليهم لتأمين الحاجيات الغذائية واللوازم الضرورية التي تحتاجها الأسر المتعففة المراد مساعدتها وتقديم العون إليها، وقد أظهرن مشاعر إنسانية وتعاملن مع هذه الحملة بمسؤولية وتفاعلن معها بحب واهتمام كبيرين. ... المزيد