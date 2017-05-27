«وقف الفهيـــم» تاريخ مـن العمل الخيري

أحمد السعداوي (أبوظبي)

المسارعة إلى عمل الخير واحدة من المسلمات التي قام عليها المجتمع الإماراتي من قديم الأزل، وبالتالي يتسابق الكثير من أبناء هذا الوطن المعطاء على القيام بمبادرات خيرية ومشروعات متنوعة تهدف إلى خدمة الفئات المختلفة، التي قد تكون في حاجة للمساعدة في أي جانب من جوانب الحياة، ومن هذا المنطلق يأتي «وقف الفهيم»، واحداً من المشروعات المميزة في العمل الخيري على أرض الإمارات منذ أكثر من 20 عاماً، بحسب عيسى الفهيم، الأمين العام للوقف الخيري، في حديثه لـ «الاتحاد» عن الجهود المتنوعة للوقف في عمل الخير.

تكافل اجتماعي

وعن دوافع العمل في المجال الخيري، يقول الفهيم إن منطلقات العمل الخيري مطلب أساسها شرعي لضمان التكافل الاجتماعي وسد حاجات الناس، ولذلك كانت الزكاة أحد أركان ديننا الحنيف، والكرم والجود صفة أصيلة من صفات العرب، ونحن أسرة نشأت في كنف الوالد عبدالجليل محمد الفهيم - رحمة الله عليه - الذي كان العمل الخيري من أبجديات منهجه وأولويات سلوكه، وروح العطاء خصال تأصلت فينا من نعومة أظفارنا، وتماشياً مع أحكام الشريعة السمحة، وتمسكاً بالصفات العربية الأصيلة، ووفاءً لوالدنا بعد رحيله، تم إنشاء وقف عبدالجليل وعائلته بتاريخ 17يوليو 2004 لإيجاد مؤسسة تستمر في أداء الرسالة التي بدأها والدنا، وبعد وفاته اتفق أبناء المرحوم بالتنازل عن جزء من حصصهم بمبلغ «ثلاثمائة وستون مليون درهم»، وتم تخصيصه لمصلحة إنشاء وقف خيري ابتغاء الأجر والثواب، ليعم ريع الوقف ونفعه الفئات المستحقة.

مبادرات خيرية