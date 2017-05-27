الإمارات: لابد أن يكون العالم صفاً واحداً ضد الإرهاب

أبوظبي، عواصم (وام، وكالات)

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته وللحكومة والشعب المصري، وأسر ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة للأقباط في محافظة المنيا.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية ومواساة في ضحايا الهجوم الإرهابي إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ودانت الإمارات بشدة الجريمة الإرهابية النكراء التي استهدفت، أمس، حافلة تقل مواطنين أقباطاً بمحافظة المنيا، وأسفرت عن 28 قتيلاً و25 جريحاً من الضحايا الأبرياء. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تضامن الإمارات مع مصر الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة هذا العمل الإجرامي الخبيث، قائلة: «نقف مع مصر الدولة والشعب ضد التطرف والإرهاب»، ووصفت هذه العملية الإرهابية بأنها جريمة جديدة تضاف إلى السجل الأسود للإرهاب والإرهابيين. ودعت دول العالم كافة إلى الوقوف صفاً واحداً من أجل اجتثاث هذه الآفة الخطيرة.