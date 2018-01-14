«الهلال» تسير 6 قوافل إغاثية لمدينة يشبم في شبوة

شبوة (وام)

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية جهودها الإنسانية والإغاثية على الساحة اليمنية، وسيرت الهيئة في هذا الصدد 6 قوافل إغاثية لأهالي مدينة يشبم بمديرية الصعيد بمحافظة شبوة، تضمنت أكثر من ألف وسبعمائة سلة غذائية متنوعة، وأكد محمد سيف المهيري ممثل الهلال الأحمر الإماراتية بمحافظة شبوة حرص الهيئة على تكثيف تواجدها الإنساني على الساحة اليمنية لدعم الأهالي والمساعدة في تطبيع حياتهم، مشيرا إلى أن الهيئة لبت نداءات الاستغاثة الإنسانية التي يطلقها أهالي مدينة يشبم للحصول على الدعم الغذائي والخدمي.

واستعرض المهيري جملةً من الحملات الإنسانية التي تبنت الهيئة تنفيذها خلال الفترة الماضية بمديرية ميفعة أبرزها دعم مؤسسة كهرباء الحوطة ومركز غسيل الكلى بميفعة بشحنتين من الوقود إلى جانب قوافل من المساعدات الإغاثية.. مؤكداً أن الهيئة لن تتردد في أية لحظة عن تلبية نداءات الاستغاثة التي يطلقها أهالي محافظة شبوة. من جانبهم عبر أهالي وسكان مدينة يشبم بمديرية الصعيد عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة.