موانئ أبوظبي تطلق جائزة الصحة والسلامة والبيئة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت موانئ أبوظبي، المطور الرئيس والشركة المشغلة للموانئ التجارية والمجتمعية ومدينة خليفة الصناعية في إمارة أبوظبي رسمياً، إطلاق «جائزة الصحة والسلامة والبيئة»، في خطوة تهدف من خلالها إلى تعزيز الممارسات الآمنة في مجال الصحة والسلامة والبيئة.

وتسعى موانئ أبوظبي من خلال هذه الجائزة إلى تكريم جهود الفاعلين في هذا المجال من أفراد وشركات ومؤسسات حكومية وشركاء لموانئ أبوظبي، بهدف خلق أجواء من التنافسية بين موظفيها وعملائها في مختلف قطاعات الأعمال التي تديرها، لرفع مستويات ممارسات الصحة والسلامة والبيئة في مرافقها.

وتستند معايير الجائزة إلى مجموعة من المؤشرات الرئيسة والمعايير الفرعية التي تعتمدها موانئ أبوظبي في مراقبة تطوير الأداء، وسيتم اختيار الفائزين من قبل لجنة متخصصة في تقييم جهود الأفراد والجهات المتقدمة إلى الجائزة في مختلف مجالات الصحة والسلامة والبيئة.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي: «يأتي إطلاق جائزة الصحة والسلامة والبيئة ضمن جهودنا الرامية إلى تعزيز وتشجيع تطبيق ثقافة الممارسات الآمنة تبعاً لأفضل المعايير الدولية والمحلية في مجال الصحة والسلامة والبيئة بين الإدارات والمستأجرين والمقاولين والأفراد والمؤسسات الحكومية والشركات العاملة معنا وشركائنا الفاعلين في هذا المجال، من خلال تكريمنا لجهودهم ومبادراتهم الفاعلة. إن ضمان سلامة واستمرارية النمو وتطوير العمليات والخدمات التي تقدمها موانئ أبوظبي يتصدر قمة أولوياتنا، وهو يعتمد بشكل أساسي على مشاركة الأطراف كافة، ومن هنا وجب علينا إطلاق هذه المبادرة».