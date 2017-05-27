«التعاون الخليجي» يرحب بالتجاوب الدولي مع إعلان الدوحة لمنع الجريمة

فيينا (وكالات)

رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، بتجاوب المجتمع الدولي مع توصيات إعلان الدوحة لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية وتحويلها إلى برامج عمل وطنية. جاء ذلك في بيان ألقاه السكرتير الثاني لسفارة دولة الكويت لدى النمسا نواف الرجيب باسم دول المجلس ضمن مناقشات البند الثامن من جدول أعمال لجنة الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الجريمة، وتحقيق العدالة الجنائية الذي انعقد عنوان «متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الـ13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الـ14 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية».

وأثنى مجلس التعاون على الجهود المتواصلة لدعم تنفيذ التوصيات الواردة في إعلان الدوحة وتحويلها إلى مشاريع عملية ضمن «البرنامج العالمي لتنفيذ توصيات إعلان الدوحة» الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة في فيينا المعني بالمخدرات والجريمة وتستفيد من مشاريعه دول كثيرة. وأضاف البيان أن «النجاح غير المسبوق لمؤتمر الدوحة الـ13 يجعلنا نتطلع إلى أن يكون المؤتمر الـ14 الذي تستضيفه اليابان علامة مميزة أخرى في جهود الأمم المتحدة لإرساء العدالة وتعزيز سيادة القانون وتحقيق التنمية المستدامة وندعو الجميع إلى توحيد الجهود لتحقيق هذا الهدف.