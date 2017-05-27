البواردي يشارك في منتدى «جلوبساك براتيسلافا 2017»



تاريخ النشر: السبت 27 مايو 2017 براتيسلافا، سلوفاكيا (وام) شارك معالي محمد بن أحمد البواردي الفلاسي وزير دولة لشؤون الدفاع في المنتدى الأمني العالمي جلوبساك براتيسلافا 2017 في دورته الثانية عشرة الذي عقد أمس في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا بحضور ومشاركة عدد من القيادات السياسية والأمنية الدولية. ويسلط المنتدى الضوء على الموضوعات ذات الطابع الاستراتيجي الأمني والسياسي. والتقى معالي محمد بن أحمد البواردي الفلاسي معالي روبرت كالياك نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في الجمهورية السلوفاكية، وجرى بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية سلوفاكيا وتعزيز أوجه التعاون العسكري والدفاعي. وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وتعزيز فرص الاستقرار والسلام. والتقى معاليه أيضاً معالي بيتر غادوس وزير الدفاع السلوفاكي، وتم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي العسكري والدفاعي بين البلدين الصديقين. حضر اللقاءين حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير المقيم لدى سلوفاكيا، وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع، وعدد من المسؤولين في الحكومة السلوفاكية.