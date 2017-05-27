مسلحون يختطفون 6 تلاميذ في نيجيريا

لاجوس (د ب أ)
ذكر مسؤول بالشرطة النيجيرية، أمس، أن مسلحين مجهولين اختطفوا ستة تلاميذ من إحدى المدارس في ضواحي العاصمة التجارية النيجيرية لاجوس. وقال المتحدث باسم الشرطة النيجيرية، إن عملية مطاردة جارية منذ اختطاف التلاميذ في الساعات الأولى من صباح أمس الأول من مدرسة لاجوس الحكومية النموذجية الداخلية.
وذكر فيموس كولي أن الخاطفين هربوا في أحد القوارب عبر ممر مائي خلف منشآت المدرسة الثانوية الحكومية. وذكرت تقارير وسائل الإعلام المحلية أن الأطفال المختطفين هم جميعاً من الفتيان. وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها اختطاف الأطفال من مدرسة لاجوس الثانوية النموذجية في أقل من عام.
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