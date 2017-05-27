مسلحون يختطفون 6 تلاميذ في نيجيريا

لاجوس (د ب أ)

ذكر مسؤول بالشرطة النيجيرية، أمس، أن مسلحين مجهولين اختطفوا ستة تلاميذ من إحدى المدارس في ضواحي العاصمة التجارية النيجيرية لاجوس. وقال المتحدث باسم الشرطة النيجيرية، إن عملية مطاردة جارية منذ اختطاف التلاميذ في الساعات الأولى من صباح أمس الأول من مدرسة لاجوس الحكومية النموذجية الداخلية.

وذكر فيموس كولي أن الخاطفين هربوا في أحد القوارب عبر ممر مائي خلف منشآت المدرسة الثانوية الحكومية. وذكرت تقارير وسائل الإعلام المحلية أن الأطفال المختطفين هم جميعاً من الفتيان. وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها اختطاف الأطفال من مدرسة لاجوس الثانوية النموذجية في أقل من عام.

وفي أكتوبر، اختطف نائب مدير المدرسة، وأحد المدرسين وأربعة تلاميذ، غير أنه تم إطلاق سراحهم فيما بعد، وحسبما أفادت التقارير، في أعقاب دفع فدية. وفي حادث آخر، اختطف مسلحون ثمانية طلاب واثنين من العاملين بمدرسة ايشيري الدولية بالقرب من لاجوس في وقت سابق من العام الحالي. كما تم الإفراج عن المختطفين بعد دفع فدية، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام. وتنتشر في جنوبي نيجيريا عمليات اختطاف الكبار والأطفال ورجال الأعمال من أجل الحصول على فدية.