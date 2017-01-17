القيادة الرشيدة تولي اهتماماً لتوفير تنافسية اقتصادية مستدامة

رأس الخيمة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة أن القيادة الرشيدة للدولة تولي اهتماماً كبيراً، وتقدم الدعم الكامل لإيجاد تنافسية اقتصادية مستدامة قائمة على الابتكار.

وقال سموه في مقال حول عالم الأعمال والمشاريع الريادية: «إن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بارزة في كل المجالات، والبرنامج التنموي وأجندة عمل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتضمن من الشمولية والتكامل ما يجعل دولة الإمارات تقف على أرضية صلبة وراسخة للوصول إلى المراكز الأولى عالمياً في الإنجازات الابتكارية، في حين يأتي حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء القدرات العلمية والتكنولوجية، وتشجيع الشباب على الريادة في القطاعات كافة، وتحفيزهم على الانخراط في المشاريع ذات الأولوية الوطنية، وتسخير سبل اكتساب الخبرات والمهارات ليعزز المنظومة القيادية اللازمة لتحقيق رؤية المستقبل».

وأوضح سموه أن العامل الفارق في نمو وازدهار ونجاح الشركات «الأسطورية» هو قدرتها على استشراف واستيعاب متطلبات الجيل الرابع من الثورة الصناعية الذي مهد الطريق لبروز شركات تقنية عالية التقييم.

وقال سموه: «إنه بعد أن كان الجيل الأول يعتمد على الطاقة البخارية، والجيل الثاني على الطاقة الكهربائية، والجيل الثالث على الأتمتة وتقنية المعلومات، أصبح الجيل الرابع يعتمد على الأنظمة والأجهزة المتصلة الذكية، والذكاء الصناعي والتقنيات الرقمية عالية التعقيد».