تركيا تعزل 4 آلاف قاض ومدع بقضية الانقلاب

أنقرة (أ ف ب)
أعلن وزير العدل التركي أمس، عزل أكثر من أربعة آلاف قاض ومدع بعد الانقلاب الفاشل في يوليو الماضي، مشيراً إلى أن تحقيقات شملت جميع العاملين في الجسم القضائي قد أجريت، للكشف عن صلات محتملة مع الانقلابيين.
وأكد الوزير بكر بوزداغ في تصريح، أن «أكثر من 4000 قاض ومدع قد فصلوا في المجال القضائي بسبب انضمامهم» إلى شبكات فتح الله جولن التي تتهمها السلطات بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل.
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ومنذ الصيف الماضي، عزل أكثر من 100 ألف شخص أو أُوقفوا عن ممارسة مهامهم، واعتقل أكثر من 47 ألفاً.
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إلا أن منظمة العفو الدولية غير الحكومية اتهمت في تقرير أصدرته الاثنين الماضي، الحكومة التركية بالقيام «بعمليات طرد تعسفية»، ودعتها إلى إنشاء آلية استئناف للذين يعتبرون أنهم تعرضوا للاستهداف عن طريق الخطأ.