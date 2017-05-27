قندهار، أفغانستان (أ ف ب)

قتل ما لا يقل عن 15 جندياً أفغانياً بهجوم نفذته حركة طالبان ضد قاعدة عسكرية في ولاية قندهار، في ثالث هجوم من نوعه هذا الأسبوع في هذه الولاية الجنوبية. ووقع الهجوم في إقليم شاه والي كوت بولاية قندهار في وقت متأخر من أمس الأول، بعد أن كان مئات المسلحين دهموا قواعد عسكرية أخرى في المنطقة نفسه وفي إقليم ميواند في وقت سابق من هذا الأسبوع، ما يرفع عدد القتلى بين القوات الأفغانية إلى نحو 60 قتيلاً. وتبرز هذه الهجمات تصاعد هجمات طالبان في قندهار التي تعتبر معقلاً لها، بعد أن تحسن فيها الأمن نسبياً في السنوات الأخيرة، بفضل القبضة الحديدية لقائد الشرطة الجنرال عبد الرازق.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع دولت وزيري «شنت طالبان هجوماً منسقاً على قاعدة عسكرية الليلة قبل الماضية في إقليم شاه والي كوت بقندهار، استمر الهجوم لساعات عدة، استشهد 15 جندياً، وأُصيب خمسة بجروح، لكن القاعدة لا تزال تحت سيطرة قواتنا».

وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن الهجمات مع تكثيف هجومها الربيعي السنوي في تمردها الذي بدأ قبل 15 عاماً بعد الإطاحة بنظام طالبان إثر الغزو الذي قادته الولايات المتحدة.

وانتقد عبد الرازق، الذي يقال إنه أقوى قائد لقوات الأمن في جنوب أفغانستان، الحكومة المركزية في كابول بسبب تدهور الوضع الأمني في قندهار، واتهمها بالتخطيط لزعزعة الاستقرار في ولايته. وقال «بعض الشخصيات السياسية في حكومة الوحدة الوطنية تحاول زعزعة الاستقرار في قندهار، مثلما حدث في ولايتي هلمند وورزجان المجاورتين». وأضاف: «في كل مرة يقع فيها هجوم في قندهار فإن الحكومة المركزية لا تقدم المساعدة».

ولم ترد كابول على تلك التعليقات.

ويشكل الهجوم ضربة قاسية للقوات الأفغانية التي غالباً ما تنقصها التجهيزات والتدريبات، والتي تتعرض لخسائر قياسية. كما يأتي الهجوم بعد شهر على مقتل 135 عنصراً على الأقل من قوات الأمن بأيدي طالبان في ولاية بلخ، في اعتداء هو الأكثر دموية ضد قوات الأمن الأفغانية منذ عام 2001.