القرقاوي يناقش النموذج الإماراتي في الإدارة الحكومية مع أمين عام الأمم المتحدة

نيويورك (وام)

التقى معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بمقر الأمم المتحدة بنيويورك أمس معالي أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة. واستعرض معاليه مع الأمين العام نتائج الدورة الأخيرة للقمة العالمية للحكومات 2017 التي استضافت أكثر من أربعة آلاف شخصية حكومية من 139 دولة وناقشت على مدار ثلاثة أيام 150 قضية تنموية ومستقبلية تهم دول العالم بوجود جميع المنظمات الدولية الرئيسية.

وتطرق معاليه إلى التجربة الإدارية في دولة الإمارات والتي تركز على استشراف المستقبل والتخطيط الاستراتيجي وتوفير خدمات منافسة وتمكين الشباب ضمن المنظومة الحكومية وضمن المجتمع بما يحقق تطلعاتهم وطموحات قادة دولة الإمارات. وناقش معالي الأمين العام للأمم المتحدة خلال اللقاء، الذي حضرته لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، النموذج التنموي الذي تتبناه الإمارات خاصة في مجال الاستخدام المكثف للتكنولوجيا لخلق فرص وتوفير بيئة مثلى للنمو بالإضافة للاعتماد الكبير على جيل الشباب في إدارة المشاريع الجديدة في الدولة بما يمثل نموذجا للمنطقة يوازن بين مواكبة التطورات العلمية وتطوير المهارات الحديثة في جيل الشباب ليستطيع الاستفادة منها.