قمة صعبة لقادة مجموعة السبع الكبرى

تاورمينا، إيطاليا (وكالات)

بدأ قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في مدينة تاورمينا بجزيرة صقلية الإيطالية، أمس، اجتماعهم الذي يختتم اليوم السبت، وسط خلافات حول التجارة وتغير المناخ.

وطالبت المجموعة شركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي العملاقة بشن حملة ضد المحتوى المتطرف، مؤكدة العزم على تصعيد حربها ضد الإرهاب بعد اعتداء مدينة مانشستر البريطانية. وقالت بريطانيا والولايات المتحدة وشركاؤهما في مجموعة السبع في بيان، إن «مجموعة السبع تدعو شركات الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي إلى زيادة جهودها بشكل كبير لمواجهة المحتوى الإرهابي». وأنذر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أمس، بأنه «لا شك إطلاقاً في أنها ستكون قمة مجموعة السبع الأصعب منذ سنوات»، وسط تعدد الملفات الخلافية مع الولايات المتحدة، خصوصاً مكافحة تغير المناخ والتجارة العالمية.

والتقى قادة الدول والحكومات السبع، ظهر أمس، في المسرح الإغريقي المهيب في هذا المنتجع البحري في صقلية لالتقاط صورة جماعية قبل التوجه، مشياً إلى مكان القمة.

وتتركز الأنظار خصوصاً على تفاعلات القادة، لا سيما ميركل وترامب، بعد تسريبات صحفية بشأن أقوال حادة نسبت إلى الرئيس الأميركي.