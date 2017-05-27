الإمارات تتعهد بمواصلة التزامها حماية المدنيين وتوفير الرعاية الطبية في حالات الصراع

نيويورك (وام)

أعربت دولة الإمارات عن قلقها البالغ وإدانتها الشديدة إزاء استمرار ممارسات الاستهداف المتعمد لمنشآت الرعاية الصحية في المناطق التي تشوبها النزاعات، خاصة في اليمن من قبل الحوثيين. وفي سوريا من قبل النظام بمساعدة إيران.. متعهدة بمواصلة التزامها حماية المدنيين، وتوفير الرعاية الطبية في حالات الصراع، وذلك في إطار ثلاثة محاور رئيسة، وهي بناء قدراتها في مجال دعم القانون الدولي الإنساني، وتطوير شراكاتها مع الأمم المتحدة، ودعمها للمنظمات الإنسانية العاملة في الميدان، وعبر مواصلة إشراكها للمرأة في تصميم وتقديم الرعاية الصحية والإغاثة الإنسانية.

جاء ذلك، خلال البيان الذي أدلت به لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة الليلة قبل الماضية أمام اجتماع المناقشة العامة التي دعت إليه رئاسة مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر «أُروجواي» حول مسألة حول حماية المدنيين بمشاركة قرابة 70 متحدثاً.

ولفتت السفيرة نسيبة خلال البيان، إلى أن توفير الرعاية الصحية في أنحاء العالم كافة، خاصة للنساء والأطفال، يشكل أحد أهم عناصر المساعدات الخارجية التي تقدمها دولة الإمارات، وهو الأمر الذي أشارت إلى أنه مثل الدافع الأساسي لمشاركة الدولة في رعاية قرار مجلس الأمن رقم 2286 المعني بهذه المسألة.

وقالت «من الطبيعي أن تشعر دولة الإمارات بالقلق إزاء التحديات التي تواجهها المنطقة، لما لها من آثار خطيرة على الرعاية الصحية في المجتمعات التي هي في أمس الحاجة للمساعدة».