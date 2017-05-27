ضبط خلية «داعشية» في المغرب

الرباط (وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، أمس، تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم «داعش». وأوضحت الوزارة في بيان، أن الخلية المفككة تتكون من 4 عناصر كانوا ينشطون في مدن بشمال المملكة، مضيفة أن «التحريات أظهرت انخراط المشتبه فيهم بأعمال الدعاية والترويج للأعمال التي يقترفها التنظيم خارج مناطق نفوذه».

وأشار البيان إلى «أن الموقوفين اكتسبوا من خلال اتصالاتهم بمقاتلين تابعين للتنظيم الإرهابي في الساحتين السورية والعراقية، خبرات في مجال إعداد وتحضير عبوات ناسفة تقليدية الصنع، تمهيداً لاستعمالها لتنفيذ أعمال إرهابية ضد منشآت حيوية لإسقاط أكبر عدد من الضحايا، وكذلك القيام باغتيالات».

وذكر أن «تفكيك هذه الخلية التي تأتي في إطار التهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة، أسفر عن حجز معدات وأجهزة إلكترونية، بالإضافة إلى مجسمات ترمز إلى راية داعش، ومخطوطات تحرض على العنف».