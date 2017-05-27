13 قتيلاً باشتباكات بين المليشيات في طرابلس



تاريخ النشر: السبت 27 مايو 2017 طرابلس (وكالات) شهدت العاصمة الليبية طرابلس، الليلة قبل الماضية وصباح أمس، اشتباكات عنيفة بأسلحة ثقيلة بين مليشيات مسلحة تنتمي لحكومة الإنقاذ غير المعترف بها دولياً بقيادة خليفة الغويل، ومجموعات أخرى تنتمي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً مودية بحياة 13 قتيلاً من الجانبين. وبحسب شهود، فإن رتلاً مسلّحاً تابعاً للمليشيات الموالية للغويل بقيادة صلاح بادي، الذي أعلن أنه سيشرع في تنفيذ عملية عسكرية تحت اسم «فخر ليبيا»، خرج من معسكر اليرموك بمنطقة صلاح الدين، باتجاه طريق مطار طرابلس، وبدأ بإطلاق النار باتجاه القوات التابعة لعبدالغني الككلي، المشهور «بغنيوة»، والتي تعلن تبعيتها للمجلس الرئاسي، والتي ردت بالمثل من مقراتها في منطقة أبو سليم، ما فجر اشتباكات شرسة في طرابلس. وعلى الرغم من توقف الاشتباكات، إلا أن أصوات رصاص متقطّع ما زالت تُسمع من حين لآخر. من جانبه، أصدر رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج أوامر باستخدام القوة ضد العابثين بأمن البلاد.