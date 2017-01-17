«إكسبو لايف» واحة تفاعلية من الحلول الذكية والمبتكرة في الاستدامة

رشا طبيلة (أبوظبي)
أطلق «إكسبو دبي 2020» مبادرة «إكسبو لايف» التي تعد واحة من الحلول الذكية والتقنيات المستدامة، من خلال إنشاء جناح خاص بالاستدامة في المعرض، بحسب فيوسف كيزر، نائب الرئيس لإكسبو لايف.
وأكد في تصريحات لـ«الاتحاد» على هامش فعاليات أسبوع الاستدامة في أبوظبي، أن المبادرة تسعى إلى استقطاب الأفكار والمشاريع المبتكرة من مختلف الأفراد من مختلف دول العالم من خلال موقع الكتروني متخصص يتم تلقي من خلاله الطلبات وتقوم لجنة متخصصة تضم خبراء متخصصين بدراستها وتقييمها، مؤكداً أن «إكسبو 2020» لا يمثل فقط حدثا كبيرا، بل هو منصة لإيجاد حلول في مجال الاستدامة وغيرها من المجالات.
|
وأكد أن اكسبو 2020 لا يمثل فقط معرضا أو حدثا عالميا بل هو يعتمد بشكل كبير على المحتوى الذي سيتم تقديمه من خلاله وهنا يأتي دور إكسبو لايف.
|