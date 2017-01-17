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«إكسبو لايف» واحة تفاعلية من الحلول الذكية والمبتكرة في الاستدامة
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تاريخ النشر: الثلاثاء 17 يناير 2017

رشا طبيلة (أبوظبي)

أطلق «إكسبو دبي 2020» مبادرة «إكسبو لايف» التي تعد واحة من الحلول الذكية والتقنيات المستدامة، من خلال إنشاء جناح خاص بالاستدامة في المعرض، بحسب فيوسف كيزر، نائب الرئيس لإكسبو لايف.

وأكد في تصريحات لـ«الاتحاد» على هامش فعاليات أسبوع الاستدامة في أبوظبي، أن المبادرة تسعى إلى استقطاب الأفكار والمشاريع المبتكرة من مختلف الأفراد من مختلف دول العالم من خلال موقع الكتروني متخصص يتم تلقي من خلاله الطلبات وتقوم لجنة متخصصة تضم خبراء متخصصين بدراستها وتقييمها، مؤكداً أن «إكسبو 2020» لا يمثل فقط حدثا كبيرا، بل هو منصة لإيجاد حلول في مجال الاستدامة وغيرها من المجالات.

وقال كيزر «ندرس الأفكار والحلول المقدمة حيث نبحث عن الأفراد الذين يتمتعون بالالتزام ولديهم مشاريع وأفكار مبتكرة سيكون لها تأثير مجتمعي ايجابي اضافة الى أنها ستسهم في ايجاد حلول لتحديات مختلفة منها تحديات متعلقة بالاستدامة مثل الطاقة والمياه ومجالات أخرى مثل الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات».

وأكد أن اكسبو 2020 لا يمثل فقط معرضا أو حدثا عالميا بل هو يعتمد بشكل كبير على المحتوى الذي سيتم تقديمه من خلاله وهنا يأتي دور إكسبو لايف.

وأشار الى أنه عند اختيار الأفكار والمشاريع الناجحة بعد الانتهاء من مراحل التقييم والدراسة، سيتم دعوة أصحاب تلك الأفكار الى دبي في إكسبو 2020 ولتكون فرصة لهم لعرض أفكارهم ومشاريعهم اضافة الى تبادل الأفكار مع آخرين من مختلف الدول. ... المزيد
     
 

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