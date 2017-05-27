الإمارات: نقف مع مصر الدولة والشعب ضد التطرف والإرهاب

أبوظبي، عواصم (وكالات)

دانت دولة الإمارات بشدة الجريمة الإرهابية النكراء التي استهدفت أمس، حافلة تقل مواطنين أقباطاً بمحافظة المنيا بجمهورية مصر العربية الشقيقة وأسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا الأبرياء بين قتيل وجريح. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان تضامن دولة الإمارات مع مصر الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في مواجهة هذا العمل الإجرامي الخبيث، قائلة «نقف مع مصر الدولة والشعب ضد التطرف والإرهاب» ووصفت هذه العملية الإرهابية بأنها جريمة جديدة تضاف إلى السجل الأسود للإرهاب والإرهابيين. ودعت دول العالم كافة إلى الوقوف صفاً واحداً من أجل اجتثاث هذه الآفة الخطيرة التي تهدف إلى تدمير المجتمعات ونشر الفوضى وبث روح الصراع والفرقة بين أبناء الوطن الواحد، مبدية ثقتها في تلاحم الشعب المصري الشقيق وقدرته عبر تاريخه الطويل على التمسك بوحدته الوطنية ونسيجه الاجتماعي الفريد وهزيمة هذا الإرهاب البغيض بالوسائل كافة. وأعربت الوزارة في ختام بيانها عن تعازي دولة الإمارات لمصر قيادة وحكومة وشعباً ولذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.

من جهته، اعتبر معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الهجوم الإرهابي في محافظة المنيا يسعى إلى اشعال الفتنة الطائفية، مؤكداً وقوف الإمارات إلى جانب الشعب المصري ضد التطرف والإرهاب. وقال معاليه في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع تويتر «الهجوم الإرهابي في المنيا جريمة إرهابية جديدة تسعى إلى الفتنة، نقف مع مصر الدولة والشعب ضد التطرف والإرهاب، المساحة الرمادية والتبرير مرفوض».

ولقي 28 شخصاً حتفهم وأصيب 25 آخرون باعتداء إرهابي استهدف 3 مركبات تقل أقباطاً في محافظة المنيا بجنوب مصر صباح أمس.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء أمس، أنه تم دك المعسكرات التي خرج منها الإرهابيون الذين نفذوا مجزرة المنيا، لافتاً إلى أن هناك جهات تسعى لضرب الاقتصاد والسلام الإجتماعي في مصر.