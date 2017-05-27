قطر دولة مراوِغة... تدعم الإرهاب وتبيّض سجلّه

واشنطن (وكالات)

بعدما تمّ طرد قادة حماس من فندقين في قطر بسبب مخاوف من خرق قوانين العقوبات المالية الأميركية المتعلقة بالإرهاب، غيّر هؤلاء موقع مؤتمرهم الصحفي فانتقلوا إلى فندق شيراتون جراند في الدوحة لإعلان وثيقتها السياسية الجديدة.

عندما أعلنت النصرة «انشقاقها» عن القاعدة سنة 2016، فعلت ذلك بإلحاح من قطر التي وعدتها بزيادة الدعم المادي. وقال الباحثان جوناثان شانزر وكايت هافارد في مجلة «نيوزويك» الأميركية إنّ هذه الوثيقة التي تم الترويج لها على أنها نسخة أكثر اعتدالاً من البيان التأسيسي للمجموعة، «ليست ميثاقاً جديداً وليست معتدلة». فحماس «تبقى ملتزمة بالعنف كاستراتيجية». إلا أنّ ما جرى يخدم في إلقاء الضوء على مشكلة مستمرة: «قطر، حليف أميركي بالاسم، تساعد بشكل معتاد في تبييض (سجلّ) المنظمات الإرهابية».

ويعيش العديد من قياديي حماس في الدوحة وقد استقبلت قطر خالد مشعل سنة 2012 بعد خلافاته مع الأسد وإقفال مكاتب حركته في دمشق. وعندما أُجبِر القيادي العسكري في حماس صلاح العاروري على مغادرة تركيا بعد التخطيط لخطف ثلاثة مراهقين إسرائيليين، توجّه أيضاً إلى قطر.

الكاتبان هافارد وشانزر وصفا قطر بأنها «جهاز الصرّاف الآلي» لحماس. سنة 2012، ذهب أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني إلى غزة وتعهّد بدفع 400 مليون دولار لحكومة حماس.