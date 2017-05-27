تصريحات أمير قطر الأخيرة.. «قديمة جديدة»

الرياض (وكالات)
تُعتبر التصريحات الأخيرة لأمير قطر، التي نفتها الدوحة، «قديمة جديدة» في آن واحد، فيما يرى مراقبون أن قطر برهنت في أكثر من مناسبة على سياساتها التي عبّر عنها الأمير مؤخراً.
وأول تصريحات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، التي نفتها قطر، هو أن بلاده تتعرض لـ«حملة ظالمة تستهدف ربطها بالإرهاب». وقد ورد تصريح مماثل سابقاً، في بيان حكومي قطري قبل أيام تزامناً مع القمة الإسلامية الأميركية في الرياض.
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كما تحدث أمير قطر عن «سلوك بعض الحكومات» التي سببت الإرهاب «بتبنيها نسخة متطرفة من الإسلام». وهذه النقطة أيضاً كان قد أثارها الشيخ تميم في خطابه أمام القمة العربية بالأردن.
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وفي هذا السياق، نشرت صحيفة الجارديان معلومات عن صفقة بملايين الدولارات دُفعت فدية للميليشيات العراقية التي كانت تحتجز أفراداً من العائلة الحاكمة في قطر.