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خبراء وباحثون استراتيجيون مصريون وأساتذة جامعات لـ «الاتحاد»:

تحذير من خطورة دور قطر على أمن المنطقة
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تاريخ النشر: السبت 27 مايو 2017

عمرو أبوالفضل (القاهرة)

رفض الخبراء وأساتذة العلوم السياسية الممارسات التي تقوم بها قطر واستغلال قناة الجزيرة كمنصات هجوم على الدول العربية ومحاولة العبث بأمنها واستقرارها وتهديد مصالحها بالمخالفة لكافة الأعراف والتقاليد العربية والسياسية، واثنوا على القرارات التي اتخذتها الدول العربية بحجب ومنع كافة مواقع قنوات الجزيرة والمنابر الإعلامية المرتبطة بقطر، وحذروا من الأجندة القطرية التي تضرب الأمن القومي العربي لصالح قوى خارجية.

وحذر الدكتور إسماعيل صبري مقلد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة أسيوط، عبر حسابه بموقع «فيس بوك»، من الدور القطري وخطورته على أمن ومصالح واستقرار دول المنطقة، وشدد على ضرورة تغيير أساليب التعامل مع منظومتها وأدواتها التحريضية.

وقال «النظام القطري يجد نفسه وأمنه في تدمير الآخرين وتخريب حياتهم».

وقال إن قطر هي من تلقي بثقلها اليوم على الجبهة الليبية وراء داعش لكي تتخلص من حفتر وتقطع الطريق على محاولاته لإقامة جيش وطني قادر على تخليص ليبيا من خطر الإرهاب الذي يتهدد أمنها واستقرارها ويحول دون عودة الحياة الطبيعية إليها، ومن مصلحة قطر أن تبقى ليبيا بأوضاعها الفوضوية المتسيبة وبأمنها الخارج عن السيطرة لتكون مصدر تهديد مستمر لمصر.

واعتبر الدكتور حسام بدراوي، المفكر المصري، في تعليقه على صفحته بموقع «الفيس بوك» أن اكتشاف حقيقة الدور القطري متأخرة وأضرت دول المنطقة، وقال: «أراقب ردود الفعل على تصريحات أمير قطر، وكأن كل ما كانت مصر تقوله كان خافياً، وكأن حقيقة دعم قطر للإرهاب ظهر اليوم فقط». وقال الدكتور طارق الخولي، الأستاذ بمركز البحوث بجامعة القاهرة على صفحته بموقع الفيسبوك «أن قطر رفضت كافة الوساطة التي تدخلت لمحاولة إقناعها بتقديم الاعتذار لعدم شق صف الوحدة بين دول الخليج، ومن بينها وساطات من عدة دول خليجية وقوى كبرى». وأضاف الخولي في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، أن أمير قطر لم يكتف برفض الاعتذار، وإنما أعطى توجيهات للميليشيات الإرهابية المرتبطة بالدوحة لتنفيذ عمليات نوعية في عدد من المناطق للتغطية على تصريحاته التي أحدثت شرخاً كبيراً في العلاقات بين قطر ودول الخليج». ... المزيد
     
 