تحذير من خطورة دور قطر على أمن المنطقة

عمرو أبوالفضل (القاهرة)

رفض الخبراء وأساتذة العلوم السياسية الممارسات التي تقوم بها قطر واستغلال قناة الجزيرة كمنصات هجوم على الدول العربية ومحاولة العبث بأمنها واستقرارها وتهديد مصالحها بالمخالفة لكافة الأعراف والتقاليد العربية والسياسية، واثنوا على القرارات التي اتخذتها الدول العربية بحجب ومنع كافة مواقع قنوات الجزيرة والمنابر الإعلامية المرتبطة بقطر، وحذروا من الأجندة القطرية التي تضرب الأمن القومي العربي لصالح قوى خارجية.

وحذر الدكتور إسماعيل صبري مقلد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة أسيوط، عبر حسابه بموقع «فيس بوك»، من الدور القطري وخطورته على أمن ومصالح واستقرار دول المنطقة، وشدد على ضرورة تغيير أساليب التعامل مع منظومتها وأدواتها التحريضية.

وقال «النظام القطري يجد نفسه وأمنه في تدمير الآخرين وتخريب حياتهم».

وقال إن قطر هي من تلقي بثقلها اليوم على الجبهة الليبية وراء داعش لكي تتخلص من حفتر وتقطع الطريق على محاولاته لإقامة جيش وطني قادر على تخليص ليبيا من خطر الإرهاب الذي يتهدد أمنها واستقرارها ويحول دون عودة الحياة الطبيعية إليها، ومن مصلحة قطر أن تبقى ليبيا بأوضاعها الفوضوية المتسيبة وبأمنها الخارج عن السيطرة لتكون مصدر تهديد مستمر لمصر.