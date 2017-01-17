«الإمارات للطاقة النووية» تعرض ممارساتها وخبرتها في «الاستدامة»

أبوظبي (الاتحاد)

تعرض مؤسسة الإمارات للطاقة النووية منظومة الممارسات والخبرات التي تتبناها بما يتفق مع معايير الاستدامة، ومدى التزامها بتطبيقاتها ضمن عملياتها المرتبطة بالبرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات الدورة العاشرة من القمة العالمية لطاقة المستقبل، بحسب بيان أمس.

وقدمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، عرضاً مفصلاً حول مبادرات الاستدامة وأحدث مستجدات وتطورات مشروع براكة للطاقة النووية السلمية في المنطقة الغربية بإمارة أبوظبي، وذلك بحضور المهندس محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، ووفد من موظفي المؤسسة وكبار الزوار.

وأوضحت المؤسسة أن الطاقة النووية تتصدر أنواع الطاقة المستخدمة لإنتاج الكهرباء النظيفة والسلمية من حيث الوفرة والاستمرارية، حيث يحرص قطاع الطاقة النووية في الإمارات على الالتزام باتفاقية باريس بشأن تغيير المناخ التي جرى توقيعها عام 2015، والتي تهدف إلى الحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاع إنتاج الكهرباء.

ويعتبر إنتاج الكهرباء من خلال الطاقة النووية أحد الركائز الأساسية في دعم برامج وخطط تنويع مصادر الطاقة في الدولة، ولا سيما في إطار استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 الهادفة إلى إنتاج طاقة صديقة للبيئة وخالية من الانبعاثات الكربونية تقريباً.