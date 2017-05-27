حضرموت تعد بالمحافظة على أراضي الدولة

حضرموت (الاتحاد)

وعدت السلطات المحلية في حضرموت، بالمحافظة على أراضي الدولة والحد من الاعتداءات التي طالتها خلال الفترة الماضية، خصوصاً أثناء فترة سيطرة تنظيم «القاعدة» الإرهابي في أبريل 2015.

ودعا وكيل أول حضرموت عمرو علي بن حبريش، المسؤولين في هيئة الأراضي في ساحل حضرموت إلى إيجاد آلية منظمة من أجل حل القضايا والإشكاليات كافة المرتبطة بحفظ أراضي الدولة، ومنع الاعتداء عليها، مشيراً إلى أن هناك ظواهر دخيلة على نظم الإدارة في حضرموت، وسيتم التصدي لها. وشدد الوكيل بن حبريش على عدم التساهل مع المعتدين على أراضي الدولة والمصالح العامة، ودعا المنظومة القضائية إلى المساهمة بدور فاعل في ذلك، وأبدى استعداد السلطة المحلية لتذليل الصعوبات والعوائق كافة التي تقف أمام الهيئة، بما يمكنها من تأدية مهامها على أكمل وجه. جاء ذلك، خلال زيارة قام بها الوكيل حبريش إلى مبنى الهيئة ولقائه عدداً من المسؤولين، داعياً إلى تنفيذ قرار محافظ حضرموت بشأن إزالة البناء العشوائي، والتصدي للعابثين بأراضي المصالح العامة والمتنفسات.